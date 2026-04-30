AI獨強掩蓋亞洲實體經濟隱憂 能源成本飆漲恐引發1970年代劇烈轉型

亞洲科技股在人工智慧（AI）熱潮的帶動下銳不可當，掩蓋了這些仰賴石油進口國家能源成本上升的隱憂，以及家庭支出和企業獲利所受的衝擊。

Vantage Global Prime 資深市場分析師 Hebe Chen 說：「這是一個身處兩個世界的單引擎市場：科技股正憑一己之力拉抬報酬，而亞洲其餘實體經濟則在吸收戰爭帶來的衝擊。資訊科技業展現的韌性與其說是信心投票，不如說是別無他選的結果，因為大多數產業都直接暴露在能源成本上揚和需求放緩的風險中。」

這種分歧在企業獲利預測中顯而易見。過去三個月，MSCI 資訊科技產業的每股獲利預測已調升近 60%，而非核心消費產業的預測值則下滑約 7%。

強勁的晶片需求帶動了 SK 海力士和台積電（2330）等晶片製造商第1季的營收。三星電子的半導體事業周四公布獲利成長 48 倍，表現優於預期。隨著主要客戶如Alphabet 和 Meta陸續加碼資本支出，亞洲科技硬體業者可望持續有所斬獲。

同時，其他行業開始警告，成本上升和供應鏈中斷帶來獲利壓力。自戰爭爆發以來，豐田汽車和日本石油資源開發公司（JAPEX）股價分別下跌了約 20% 和 5%。在原物料和運輸成本上揚的推動下，山崎麵包調漲了麵包和零食的價格，昭和產業則將食用油價格調漲超過 25%。

各家企業即將登場的法說會，可望為投資人提供有關戰爭衝擊更明確的線索，日本航空（Japan Airlines）和全日空（ANA Holdings）都將於本周發布財報。信越化學在內部分企業已因中東局勢引發的價格波動，暫緩發布財測。

摩根大通證券日本量化和衍生性商品策略分析師高田將成在報告中警告，資金高度集中在 AI 領域的情況，長期來看未必能夠持續。「若 AI和半導體以外的產業不確定性不降，且資金未因此輪動至這些類股，投機資本的流入可能會陷入停滯」。

美伊緊張局勢若釋出可靠的降溫訊號，或許能帶動消費、房地產和原物料等表現落後的類股走揚。儘管如此，戰爭後果造成的經濟傷害不會迅速消退，隨著油價高漲使展望蒙上陰影，日本和泰國政府均已下修經濟成長預測。

瑞士隆奧（Lombard Odier）新加坡策略分析師李霍民（Homin Lee）說：「最終，對亞太主要市場而言，衝突如何解決比這些技術性細節更重要。只不過對主要金融市場基準指標之外的小型脆弱經濟體來說，這個過程將更加痛苦。」

彭博專欄作家費克林（David Fickling）指出，如同 1970 年代的歐洲，在化石燃料消費成長預測中，亞洲扮演了關鍵角色。根據 BP 最新的能源展望，新興亞洲國家占了液化天然氣（LNG）使用量所有成長。國際能源總署（IEA）指出，到 2035 年為止，全球石油需求成長約70%將集中在東南亞和印度。

費克林指出，歐洲的石油需求在 1970 年代的衝擊後便再也無法復原。若荷莫茲海峽危機不盡快結束，一場更劇烈的轉型會在亞洲上演。