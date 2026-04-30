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俄留OPEC+ 稱許聯盟重要盼繼續運作 印度企業有不同想法

世界日報／ 編譯中心／綜合29日電
阿聯28日宣布退出石油輸出國家組織（OPEC）及OPEC+，對此俄羅斯表示，仍計畫留在OPEC+合作聯盟，並且希望聯盟能夠繼續運作。(路透)
阿聯28日宣布退出石油輸出國家組織（OPEC）及OPEC+，對此俄羅斯表示，仍計畫留在OPEC+合作聯盟，並且希望聯盟能夠繼續運作。(路透)

克里姆林宮29日表示，儘管阿拉伯聯合大公國決定退出，俄羅斯仍計畫留在石油輸出國家組織與夥伴國(OPEC+)合作聯盟，並且希望這個全球主要產油國組成的聯盟能夠繼續運作。但印度企業有不同想法，再生能源企業表示，有充足的能源，將有助印度強化經濟韌性，對印度或許是利多。

路透報導，阿聯28日宣布退出石油輸出國家組織(OPEC)及OPEC+。正值伊朗戰爭引發空前能源危機，暴露波斯灣國家之間的分歧之際，此舉給相關組織和合作機制帶來打擊。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)稱許OPEC+的重要性，尤其是在當前全球市場動盪期間。

他在每日例行記者會中表示：「這種合作模式有助於實質性地將能源市場的波動降至最低，使得穩定這些市場成為可能。」

培斯科夫表示，俄羅斯尊重阿聯退出的決定，並希望莫斯科與這個波灣國家在能源議題上繼續交換意見。

俄羅斯於2016年決定加入OPEC+。根據國際能源總署(International Energy Agency)估計，這個組織去年生產全球近5成石油和液態燃料。阿聯是OPEC+第4大產油國；俄羅斯則排名2，僅次於沙烏地阿拉伯。

另據印度經濟時報報導，阿達尼綠色能源(Adani Green Energy)執行董事阿達尼(Sagar Adani)表示，阿拉伯聯合大公國宣布退出OPEC與OPEC+，有望提升產能，對印度或許是利多，因為有充足的能源，將有助印度強化經濟韌性。

阿達尼認為，包括衝突的發生、能源短缺對市場的衝擊等因素，都會對經濟造成連鎖反應，而在這個世代，可否取得能源，將決定經濟韌性的強度。

阿達尼指出，即便印度的人均能源消耗量遠低於全球水準，但仍有進行結構性擴張的必要，因為這樣才能確保能源在未來是可負擔的、具永續性的。

阿達尼呼籲，要讓經濟保持長期穩定，降低能源對進口的依賴十分重要，因此應該要以更多元的方式獲取能源，例如將再生能源結合水力、火力、核能等，以確保電力能穩定供應。

OPEC多年來靠限制產量來管理石油供應，並以此支撐油價，成員國皆以限制產量的方式，來維持油價穩定，阿拉伯聯合大公國退出OPEC，意味該國將不再受相關限制。阿聯的石油產能約在每天485萬桶左右，現在該國打算在2027年以前，將產量拉高到每天500萬桶。

OPEC 俄羅斯 印度 石油

延伸閱讀

阿聯宣布5/1退出OPEC 印度企業：充足能源有助經濟

俄羅斯續留OPEC+ 市場動盪期間克宮稱許聯盟重要性

美聯社：阿聯退出重創OPEC掌控力 油市暫無感

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