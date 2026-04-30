Fed新任主席提名人華許有望5月上任 料難擺脫鮑爾「鷹」影

美國聯準會（Fed）新任主席提名人華許（Kevin Warsh）人事案，29日獲聯邦參議院銀行委員會通過，有望在現任主席鮑爾5月15日任期屆滿前，獲得參院全院批准，如期走馬上任，但在鮑爾表態將留任Fed理事之際，華許將面臨有意對抗降息的Fed。

參院銀行委員會以13票支持、11票反對的表決，確認華許接任Fed主席的人事案，有望5月在共和黨掌控微弱多數席次的參院，獲得全院表決通過。

2006-2011年曾任Fed理事的華許，已矢言在Fed推行影響深遠的改革，包括縮減資產負債表、及Fed對外溝通的方式。不過，美國總統川普已多次表達他對華許的期待：降息，因此華許幾乎將卻面臨川普對貨幣政策的龐大施壓。

不過，Fed在幾小時後的貨幣政策決策，卻表達對降息的抗拒態度。聯邦公開市場操作委員會（FOMC）雖決議兵不動，引發關注的是三位地區聯準行總裁提出異議，主張從決策聲明刪除透露寬鬆傾向的字句，可能按指「在考量對聯邦資金利率目標區間的額外調整程度與時機時，委員會將謹慎評估未來的數據、演化的展望及風險平衡」這一句話中的「額外」兩字，希望避免釋出Fed下一步決策是降息的訊號，顯露鷹派訊號。

不過，這句話從去年12月便存在至今，這三位聯準銀行總裁在4月決策對這句話提出異議，原因可能是通膨依然僵固、還有伊朗戰爭引發的通膨憂慮，但時間點在華許上任前，格外耐人尋味。

Fed近來的決策聲明都暗示，下一步政策行動應屬適當，但隨著通膨憂慮升溫，愈來愈多官員認為下一步決策依然可能是升息。鮑爾則表示，多數官員都還沒準備好釋出升息訊號，但異議者增加，也顯示偏好升息的官員日益失去耐心。

摩根大通資產管理公司投資組合經理人米斯拉認為，這不只對即將上任的華許釋出訊息，也是向市場和川普政府表達：FOMC擁有可信而獨立的民主，「如果華許想降息，就需要說服同僚」。

此外，鮑爾透露，他的主席任期5月15日屆滿後，繼續留任Fed理事，直到司法部對Fed總部大樓翻新工程費用超支問題的調查「真正」結束為止，但他會保持「低調」，不會成為「影子主席」。他的理事任期到2028年1月屆滿。

這項宣告降低了華許上任後，Fed降息的機率，原因有二，首先是除非勞動市場大幅惡化，否則立場嚴重分歧的FOMC不太可能在短期內降息，其次為鮑爾留任Fed理事，將讓川普難以安插另一位自家人馬進入Fed理事會。

川普提名的Fed理事米倫上任以來，每次會議都提出異議，主張應該降息、或是降息更多

費城聯準銀行前總裁哈克認為，鮑爾宣布將留任Fed理事，將讓Fed近期不會降息的態勢更加明朗。

簡言之，Fed這次決策表達出堅定的按兵不動意向，若華許想實現川普期望的降息，將面臨雙重挑戰：要應付FOMC內一位Fed前主席的影響力，還要力抗通膨升高、以及地區聯準銀行總裁鷹派陣營日益壯大的壓力。