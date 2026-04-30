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讓輝達皮皮挫？Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞馬遜強攻AI自研晶片。路透
亞馬遜強攻AI自研晶片。路透

科技巨擘多年來砸錢投入自研晶片與AI晶片領域，如今開花結果。在29日公布最新財報時，Google證實已開始將TPU晶片（張量處理器）直接銷售給部分客戶，亞馬遜宣布最快兩年內開始對外銷售AI訓練晶片Trainium，這凸顯兩大業者更加直接與輝達競爭。此外，Meta也重申正與博通（Broadcom）共同開發自研AI晶片。

Google表明，正計劃將自研AI晶片搭載於伺服器中，並出售給外部客戶。母公司Alphabet執行長皮伽表示，「我們將開始以硬體配置的方式，向部分客戶交付TPU，讓其部署在自有資料中心，藉此擴大我們可觸及的市場機會。」這代表Google從目前主要在自家設施提供TPU晶片租用服務的模式，轉向直接賣晶片。

同日，亞馬遜執行長傑西在財報會議中豪氣地說，「就我們所知，我們的自研晶片業務目前已躋身全球前三大的資料中心晶片事業之列。」他表示，亞馬遜的晶片業務今年預期創造超過200億美元營收，而且若以獨立公司運作並將自身AWS也納入客戶計算，年化營收將接近500億美元。

傑西表示，亞馬遜快速擴張的自研晶片業務包括Graviton中央處理器（CPU）、Trainium AI訓練晶片，以及Nitro安全晶片，現在年成長率超過100%。

他補充說，Trainium已透過雲端服務累積2,250億美元營收承諾，客戶包括Anthropic、OpenAI以及Uber，而且亞馬遜未來兩年內很有機會「將開始提供有Trainium晶片的完整機櫃」。

目前，Trainium僅能透過AWS以雲端服務形式使用，也就是透過網路租用算力。若改為銷售實體晶片機櫃，將是一次重大的商業模式轉變，等同於把亞馬遜轉型為晶片公司，這也會讓亞馬遜Amazon與輝達產生更直接競爭關係。目前，亞馬遜的雲端服務仍高度依賴輝達提供的GPU。

Meta執行長祖克柏在談到聚焦提升投資效率時，也提到包含使用自研AI晶片。Meta與博通合作開發的AI加速器MTIA，主要用於AI模型的訓練與推論。4月中旬，Meta才宣布與博通在客製化AI晶片設計的合作關係延長至2029年，Meta初步承諾將部署高達1GW的MTIA晶片。

晶片 Google 輝達 亞馬遜 Meta Alphabet

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