快訊

反共青年變極端保守派？匈牙利的民主豪賭故事

警假辦案騙6女拍照合成裸照僅調職挨批 高警局：「害群之馬」已免職

藍營陷軍購之亂…鄭麗文急電化解季麟連爭議 韓國瑜自嘲「打來開除我？」

聽新聞
0:00 / 0:00

原油又狂飆5%！布蘭特漲破124美元…傳美軍對付伊朗 要求部署極音速飛彈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
油價今天繼續大漲。路透
油價今天繼續大漲。路透

國際油價今天（30日）繼續大漲，布蘭特原油期貨突破每桶123美元價位，不但是伊朗戰爭爆發以來新高，也是四年來最高水準，很可能為市場再添動盪因素。

布蘭特原油6月期貨今天盤中勁揚5.6%，報每桶124.67美元，延續周三大漲6%的強勁走勢，也創下自2022年6月以來最高水準。

西德州中級原油（WTI）6月期貨也上漲逾2%，報每桶109.3美元。

根據Axios報導，川普周四將聽取美國中央司令部關於對伊朗新一輪潛在軍事選項的簡報，此時正值美伊對重新開放荷莫茲海峽的談判陷入僵局。

報導說，美國軍方已要求將極音速飛彈部署至中東，這將是美國首次部署此類武器。

美國總統川普稍早告訴Axios新聞網，在與伊朗達成解決核問題的協議前，他不會解除對伊朗港口的海上封鎖。目前，伊朗方面沒有表現出任何讓步的跡象。

自2月底戰爭爆發以來，荷莫茲海峽幾乎處於封閉狀態，阻斷原油、天然氣及石油產品的運輸，推升能源價格。白宮表示，川普周二與石油及貿易業高層會面時，討論如何延長封鎖、同時將對美國消費者的影響降至最低。

伊朗官員則態度強硬。最高領袖軍事顧問雷札伊在國營電視上表示，若美國持續封鎖，伊朗將做出回應。國會議長卡利巴夫則指控川普試圖透過經濟壓力與內部分裂迫使伊朗屈服。

西太平洋銀行商品研究主管雷尼（Robert Rennie）表示：「川普撕掉了市場原本依賴的『安全毯』——即戰爭即將結束的希望。交易人士現在被迫面對更嚴峻的現實：雙方都認為自己在勝利，缺乏談判動機，而能源價格開始加速上升。」

布蘭特原油今天已是連續第九個交易日上漲，累計飆漲超過36%。

油價 原油 荷莫茲海峽 美國 中東 川普 伊朗

延伸閱讀

川普傳指示長期封鎖伊朗 布蘭特油價衝破117美元

布蘭特原油重回110美元以上 全球等待美國對伊朗提議作出回應

川普傳指示長期封鎖伊朗！布蘭特原油8連漲 美股漲勢受阻

中東戰爭第59天》川普召國安團隊討論伊朗提案 最新發展一次看

相關新聞

原油又狂飆5%！布蘭特漲破124美元…傳美軍對付伊朗 要求部署極音速飛彈

國際油價今天（30日）繼續大漲，布蘭特原油期貨突破每桶123美元價位，不但是伊朗戰爭爆發以來新高，也是四年來最高水準，很可能為市場再添動盪因素。

讓輝達皮皮挫？Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

科技巨擘多年來砸錢投入自研晶片與AI晶片領域，如今開花結果。在29日公布最新財報時，Google證實已開始將TPU晶片（張量處理器）直接銷售給部分客戶，亞馬遜宣布最快兩年內開始對外銷售AI訓練晶片Tr

罵完盟友回頭找幫手？美國推國際護航聯盟 重開荷莫茲航道

美國總統川普數周前宣稱荷莫茲海峽「完全開放、準備好做生意」，但船隻通行隨即陷入停滯。隨著伊朗布設水雷、攻擊未經批准通行的油輪，美國政府已要求各國加入新聯盟，試圖恢復這條全球能源命脈的商業航運。

Meta延命伺服器！記憶體荒恐燒到2027年 非AI設備要多撐1年變7年

受記憶體晶片短缺影響，Meta內部備忘錄顯示，該公司資料中心內非AI用途伺服器正面臨顯著供應不足，預估將持續至2027年，因而決定將部分設備使用年限由6年延長至7年。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

加拿大總理卡尼以CEO方式治國 拚外交對決川普貿易戰

加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任滿一年交出漂亮成績單，他喊出「中等國家」團結，並在全球走透透，拓展加拿大的貿易和投資。他還成立主權財富基金，以降低對美國的依賴。加拿大今年經濟成長可望達到2

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。