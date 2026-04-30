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罵完盟友回頭找幫手？美國推國際護航聯盟 重開荷莫茲航道

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張法新社自伊朗塔斯尼姆通訊社取得的照片顯示，革命衛隊一艘船隻據稱於21日參與攔截試圖穿越荷莫茲海峽船隻的行動。法新社
這張法新社自伊朗塔斯尼姆通訊社取得的照片顯示，革命衛隊一艘船隻據稱於21日參與攔截試圖穿越荷莫茲海峽船隻的行動。法新社

美國總統川普數周前宣稱荷莫茲海峽「完全開放、準備好做生意」，但船隻通行隨即陷入停滯。隨著伊朗布設水雷、攻擊未經批准通行的油輪，美國政府已要求各國加入新聯盟，試圖恢復這條全球能源命脈的商業航運。

華爾街日報29日獨家報導，荷莫茲海峽已成為美伊談判僵局的核心焦點。伊朗針對未支付通行費的船隻發動攻擊，美國海軍則封鎖所有往返伊朗港口的船隻，雙方對峙讓航道陷入高度不確定，也推升全球能源價格。

美國國務院28日發出內部電報，正式提出「海上自由構想」（Maritime Freedom Construct），要求駐外使館說服各國加入。這項由美國主導的聯盟將負責情報共享、外交協調與制裁執行，目標是恢復航行自由並壓制伊朗干擾。

電報指出，成員國參與可提升集體行動能力，確保船隻安全通行，同時對伊朗施加具體代價，迫使其停止阻撓。雖然該構想不屬於軍事同盟，但美方仍詢問各國是否願意以外交或軍事身分參與。

根據規劃，國務院將負責整體外交協調，美國中央司令部則提供即時海域情資，支援商業船隻並協調各國軍方資訊交換。一名美國高級官員證實，這項構想是川普政府用來處理危機的政策工具之一。

歐洲方面已多次開會，討論戰後恢復航運的方案。英國與法國主導一場超過50國參與的會議，但美方批評歐洲行動過慢、程序繁瑣，無法即時回應危機。

美國在電報中強調，「海上自由構想」將與英法主導的既有海上安全計畫互補，試圖在軍事與外交之間建立一套可運作的護航機制。

荷莫茲海峽 美國 美國海軍 川普

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