AI資本支出飆上7,250億美元「驚奇4超人」繼續砸錢豪賭基礎建設

科技四巨人周三盤後公布財報，人工智慧（AI）領域資本支出繼續調高至7,250億美元，較去年創紀錄的 4,100億美元再增 77%。

Alphabet、Meta、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）財報2020年10月頭一次大撞期，周三盤後陸續在兩分鐘內發布財報，這四家公司是 AI 資料中心最大的支出者，因此身居這場耗資數兆美元基礎建設開發的核心。

繼續狂砸資本支出！

四家公司均表示將繼續擴大資本支出。以 Meta 為例，該公司將 2026 年的支出預測從原先的 1,150 億至 1,350 億美元，調高至 1,250 億至 1,450 億美元。Google 也將預期支出調高到至少 1,800 億美元，並表示明年支出還會「顯著」增加。

摩根士丹利預測，2025 年至 2028 年間，科技業者將在晶片、伺服器和資料中心的其他基礎設施上耗資2.9 兆美元。

這些支出展現科技巨人已深陷 AI 的豪賭時代，這場競爭極其燒錢，但他們都視此為讓規模更上一層樓的絕佳機會。

投資銀行 TD Cowen 分析師 John Blackledge 說：「憑藉他們的現金流，他們應付得來。」

目前支出規模由亞馬遜拔得頭籌，亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy） 表示，先前定出今年全年資本支出約2,000億美元，目前計畫不變。

亞馬遜正競相建置資料中心以滿足運算需求，並將重心放在為 Anthropic 打造的大規模 AI 資料中心「雷尼爾計畫」（Project Rainier），光是本季資本支出便達 430 億美元。

微軟表示，今年資本支出將達1,900億美元，遠高於分析師原估逾1,500億美元，也比2025年大增61%。

龐大支出後的回報如何？

投資人和分析師最關注的關鍵問題在於，龐大支出是否帶來了實質成果。周三的財報凸顯科技巨人兩樣處境：一方是在AI各個層級（包括設計先進晶片、雲端服務和模型）投入鉅資的公司；另一方則是更依賴合作夥伴提供自身或客戶所需硬體或服務的公司，兩者的命運大相逕庭。

Alphabet 在四家公司之中表現最為耀眼，淨利較去年同期成長 81%。包括出租自家AI晶片（TPU）在內的Google Cloud 部門第1季營收達 200 億美元，年增 63%，超過了分析師原估的 184 億美元。Google 表示，在 AI 軟體和基礎建設需求的帶動下，雲端事業見證「顯著加速的成長」。

Alphabet 執行長皮伽在電話會議上說：「我們的 AI 模型擁有強勁動能。我們正透過旗下的產品和平台，每天將實用的 AI 帶到數十億人的手中。」

積壓訂單（即已簽約但尚未認列營收的合約金額）較前一季幾乎翻倍達到超過 4,600 億美元。皮伽說，這一季也是 Google消費性 AI 服務（包括 Gemini 應用程式）表現最強勁的一季。

財報公布後，Alphabet股價在盤後交易大漲 6.6%，表現優於其他 AI 巨人。以科技股為主的那斯達克 100 期指也隨之攀升 0.9%。

亞馬遜也一直迅速擴大自製客製化晶片業務，Amazon Web Services 資料中心事業營收年增 28%，達到 376 億美元。亞馬遜生產的AI晶片包括 Trainium 加速器和 Graviton CPU。儘管年度現金流僅剩12億美元，遠低於AI熱潮前幾年的水準。亞馬遜盤後仍上漲 2.7%。

Meta 上季營收和淨利均遠高於分析師預期，且因AI驅動的廣告投放和追蹤優化，廣告收入大幅成長，股價在盤後仍下跌約 7%。

至於微軟的營收、每股盈餘和營業利益率均優於華爾街預期，但盤後股價依然下跌，隨後變動不大。該公司的智慧雲端部門（包含人工智慧基礎設施與 Azure 雲端運算業務）營業利益為 132 億美元，低於 FactSet 調查分析師所預測的 141 億美元。