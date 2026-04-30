快訊

川普喊伊朗石油快撐爆 伊朗議長打臉：3天沒事還把油價推上120美元

一直打嗝怎麼辦？打嗝的原因、飲食地雷、快速停止打嗝方法一次看

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta延命伺服器！記憶體荒恐燒到2027年 非AI設備要多撐1年變7年

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
為因應記憶體晶片供應不足，Meta決定將部分資料中心內非AI用途伺服器的使用年限由6年延長至7年。美聯社
為因應記憶體晶片供應不足，Meta決定將部分資料中心內非AI用途伺服器的使用年限由6年延長至7年。美聯社

記憶體晶片短缺影響，Meta內部備忘錄顯示，該公司資料中心內非AI用途伺服器正面臨顯著供應不足，預估將持續至2027年，因而決定將部分設備使用年限由6年延長至7年。

產業硬體需求成長超出預期，關鍵伺服器零組件如DRAM與硬碟（HDD）尤為吃緊，預估供應缺口將一路延續至2027年。

儘管延長使用年限預期將使伺服器的年度故障率從4.8%升至7.4%，Meta強調此為營運調整，僅影響少部分設備，且在備援與防護機制下，不預期影響服務可靠性。另一份備忘錄則指出，若延至8年恐故障率過高，不具可行性。

隨著AI資料中心建置加速，NAND快閃記憶體、DRAM與硬碟等關鍵元件需求大增。由於AI系統與雲端服務業者願意支付溢價取得資源，相關產能被優先配置至AI伺服器生產，進而擠壓其他應用供給，導致個人電腦、智慧型手機以及Meta的非AI伺服器同面臨零組件短缺。Meta坦言，短期內新伺服器的採購速度無法追上需求成長，延長現有硬體壽命成為填補缺口的必要過渡措施。

除Meta外，英特爾上周在財報會議中指出，記憶體短缺導致成本上升，可能影響後續需求；戴爾科技也已因短缺問題，將部分商用筆電價格調漲最高30%。

Meta 記憶體 價格 科技 伺服器

延伸閱讀

資策會 MIC：記憶體供應緊張與高昂價格在短期內不易反轉

FT： 記憶體產業迎結構性轉變 AI 長約潮助業者擺脫景氣起伏常態

微軟財報／雲端營收成長40% 估今年資本支出1,900億美元因記憶體猛漲

行動記憶體正式進軍AI資料中心！JEDEC釋出LPDDR6標準預覽：單一容量上看512GB

相關新聞

Meta延命伺服器！記憶體荒恐燒到2027年 非AI設備要多撐1年變7年

受記憶體晶片短缺影響，Meta內部備忘錄顯示，該公司資料中心內非AI用途伺服器正面臨顯著供應不足，預估將持續至2027年，因而決定將部分設備使用年限由6年延長至7年。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

AI資本支出飆上7,250億美元「驚奇4超人」繼續砸錢豪賭基礎建設

科技四巨人周三盤後公布財報，人工智慧（AI）領域資本支出繼續調高至7,250億美元，較去年創紀錄的 4,100億美元再增 77%。

研發博士薪資不如作業員？南韓半導體巨額獎金引爆論戰

想像一下，你寒窗苦讀取得博士學位，研發核心技術，結果高職學歷的生產線作業員，光是績效獎金就領了新台幣1575萬員，是你的10倍。南韓半導體產業在AI帶動下迎來高峰，「景氣紅利」也帶來亂象。近期在南韓社

整理包／鮑爾最後一場記者會 聯準會會議5大重點一次看

鮑爾（Jerome Powell）以美國聯準會主席身份舉行的最後一場記者會已落幕。以下為重點整理：

Meta財報優預期！但上調資本支出 祖克柏未提變現細節…股價嚇跌7%

社群媒體巨擘Meta Platforms周三盤後公布財報，雖然營收與獲利雙雙超越市場預期，但大幅上調全年資本支出預測，並揭示用戶成長轉弱以及法律風險升高，股價在延長交易時段重挫7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。