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Uber打造超級App 攜手Expedia也可訂飯店

中央社／ 紐約29日專電

全球叫車與外送平台Uber今天在紐約宣布與Expedia Group合作，未來App同時可預訂飯店與各項旅遊工具。人工智慧改變App使用方式的趨勢明顯，科技服務業者跨界創造超級App已掀起新一波市場競爭。

Uber今天在紐約舉行GO–GET、2026全球年度產品發表會，宣布推出Hotels on Uber飯店預訂功能，並與線上旅遊服務業者Expedia Group合作，未來使用者可直接在Uber App預訂飯店，享有折扣與積點優惠。

Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）在舞台上表示，科技進步更見成熟，使用上應該更少壓力，更容易、不困難地把事情搞定，更多時間應花在家庭、喜好、體驗、熱情與生命上。人工智慧崛起，對科技業者而言更重要的是，必須記得科技初衷，讓生活更好。Uber今天將進入下一階段。

他說，Uber的使命是擴大世界移動的想像，從任由使用者到任何地方都超級容易起家，Uber Eats讓人輕鬆取得想要的東西，從餐點、日用品到所有物品，現在要把相同概念的簡便容易及省時，帶進新的前線。

人工智慧代理人趨勢逐漸改變App使用習慣，用戶尋求減少使用單一功能App，避免旅遊等線性活動需往來多個App或網站才能安排。Uber由叫車、外送擴大至旅遊，有意成為新世代超級App。

Uber攜手Expedia Group，先為美國使用者提供多元飯店選擇，未來將擴展至全球超過70萬家住宿。美國的Uber One會員預訂飯店可享10%點數回饋，在全球超過一萬間飯店享有至少8折優惠。Expedia Group旗下Vrbo度假住宿，也將於今年上線。

Expedia Group執行長戈林（Ariane Gorin）指出，Expedia過去30年來，讓使用者計劃旅遊、留下難忘記憶更為簡便，就像Uber，Expedia認為最佳創新是讓人對生活更有信心，這項合作結合雙方重要能力令人興奮。

Uber與Expedia合作預計將拓展至美國以外市場。初步試行後，Uber App自6月起將整合至 Expedia App。旅客可於入住前收到通知，旅程期間以優惠價格預約Uber乘車。

兩家業者雖未說明合作條件，29日股價均上揚。每年超過一億人次在全球機場使用Uber叫車，服務擴大至住宿安排的潛力極大。

Uber 人工智慧 外送平台 紐約

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