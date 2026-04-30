Meta財報優預期！但上調資本支出 祖克柏未提變現細節…股價嚇跌7%

社群媒體巨擘Meta Platforms周三盤後公布財報，雖然營收與獲利雙雙超越市場預期，但大幅上調全年資本支出預測，並揭示用戶成長轉弱以及法律風險升高，股價在延長交易時段重挫7%。

Meta預估2026年全年的資本支出將介於1,250億至1,450億美元間，高於1月時預測的1,150億至1,350億美元。支出增加反映對AI策略的信心，同時也受到記憶體等元件價格上升及資料中心成本增加影響。

執行長祖克柏強調將持續積極投資AI基礎設施，但未進一步說明相關投資的具體變現方式與規劃，引發市場疑慮。Meta近期已與輝達、超微以及博通簽訂多項晶片與硬體相關交易，並推進大型資料中心建置。

分析師指出，Meta目前採用自研AI系統，仍落後部分競爭對手，且旗下獨立AI應用的用戶參與度不如其他領先實驗室產品。

財報顯示，Meta上季（第1季）營收年增約33%，達到563.1億美元，優於市場預期；淨利268億美元，遠高於去年同期的166億美元，但其中包含約80億美元的一次性非現金所得稅利益，若排除此因素，每股盈餘將減少3.13美元。

用戶數方面，Meta旗下平台每日活躍用戶為35.6億人，較前一季35.8億下滑，也低於市場預估的36.2億，但仍較去年同期成長4%。該公司解釋，伊朗網路中斷與俄羅斯限制WhatsApp存取權，影響了用戶表現，若排除地緣政治因素，用戶數仍可維持成長。

廣告仍是主要收入來源，占比接近98%。上季廣告展示量年增19%，均價上升12%，推升廣告收入年增32.9%至550.2億美元。市場研究機構預估，Meta今年全球廣告收入將達2,434.6億美元，有望超越Alphabet，成為全球最大數位廣告商。

展望第2季，Meta預估營收落在580億至610億美元，大致符合市場預期。

在人力成本方面，Meta近期裁撤約8,000個職位，並不再填補6,000個職缺，預估每年可節省約30億美元。

Meta警告，美國與歐洲針對青少年使用社群媒體的監管與訴訟持續增加，相關案件可能對財務造成重大損失。目前已有數千起相關訴訟，部分案件預計今年開庭審理。