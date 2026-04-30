三星晶片獲利飆增47倍！Q1超過去年全年 看好下半年記憶體需求維持強勁

三星電子周四公布第1季營業利益成長超過八倍，半導體事業獲利飆升 47 倍，創下歷史新高並超越分析師預期，在人工智慧（AI）對記憶體極度需求之下，帶進極其豐厚的利潤。

三星電子半導體事業第1季營業利益為53.7兆韓元（約 360 億美元），遠高於分析師預估的 35.3兆韓元。

三星電子第1季營收和獲利均創下歷史新高。營收成長69%至133.9 韓元（899.6 億美元），分析師原估 132.69 兆韓元；營業利益57.2 兆韓元，優於分析師原估的 55.28 兆韓元，但吻合三星自估的 57.2 兆韓元，且已超越 2025年全年度獲利43.6 兆韓元。晶片事業占整體94%的獲利。

在財報中，三星電子表示，記憶體事業「儘管供應受限，但透過滿足高附加價值的 AI 需求，加上業界記憶體價格全面調漲，使單季銷售額突破歷史紀錄」。

三星電子預料，隨著超大規模雲端服務商持續導入 AI應用，代理型 AI需求加速成長，伺服器記憶體需求在今年下半年將維持強勁。

在輝達（NVIDIA）等晶片製造商帶動下，HBM 在供應有限的情況下需求極為強勁。由於製造商優先生產利潤較高的 AI 應用產品，供應受限也推升消費性電子產品所使用的記憶體價格。

不少投資人押注記憶體這塊 AI發展的關鍵瓶頸，將不再受制於景氣大起大落的周期，將能實現持久成長。

分析師預期，由於供給受限導致合約價格持續大幅攀升，三星的半導體事業未來幾季將延續創新高的獲利走勢。南韓 4 月前 20 天的半導體出口額成長超過 180%，可見三星和SK 海力士的成長動能依然強勁。

Counterpoint Research 分析師 Tom Kang 表示，預計 4 月至 6 月期間，DRAM 平均合約價格會較上季成長 60%。根據這機構的每月記憶體價格追蹤報告，3 月 DRAM 平均合約價格已較 2 月上漲 42%。

三星電子行動通訊和網路部門獲利減少 30% 至 3 兆韓元，受到晶片價格飆漲的排擠。 在財報公布後，三星電子周四股價上漲 1.3%。