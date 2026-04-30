聯準會利率仍按兵不動 內部意見分歧加劇

美國央行聯邦準備理事會（Fed）今天決定維持利率不變，在這次自1992年來最分歧的決策中，政策聲明表達了對通膨的憂慮升高，但引發3名官員反對，認為聯準會不應再釋出傾向於降低借貸成本的訊號。

此外，這次會議中還有第四位官員持不同意見，主張降息1碼（0.25個百分點）。

聯準會聲明指出，「通膨仍然偏高，部分原因是近期全球能源價格上漲。」這與之前僅稱通膨「略高」的說法相比，語氣有所轉變。

聲明還指出，「中東局勢發展，為經濟前景帶來高度不確定性。」

這次以8比4通過的決議，是1992年10月6日以來分歧最大的一次，也顯示即將上任的聯準會主席華許（Kevin Warsh）在推動降息時，將面對廣泛的不同意見。

美國總統川普已表示，期望由他提名接替鮑爾（Jerome Powell）的繼任者採取降息政策。鮑爾任期將於5月15日結束。

在聯準會最新政策聲明中，儘管仍保留將評估「進一步調整利率幅度與時機」的措辭，暗示未來降息可能是接下來的動作，但有3位決策官員表示反對。

克里夫蘭聯準銀行總裁漢麥克（Beth Hammack）、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（NeelKashkari）以及達拉斯聯準銀行總裁羅根（LorieLogan）雖然支持將政策利率維持在目前的3.50%至3.75%區間，但「不支持在此時於聲明中納入寬鬆傾向」，因此對新聲明投下反對票。

聯準會會後記者會上，鮑爾表示：「我們處於有利位置，可根據即將公布的數據、變化中的經濟前景以及風險平衡，來決定進一步調整政策利率的程度與時機。」

他還說：「貨幣政策並沒有預設路徑，我們將在逐次的會議中做出決策。」

美伊戰爭導致全球油價維持在每桶100美元以上，聯準會難以判斷戰爭影響主要會體現在經濟成長減緩還是通膨攀升上。因此，儘管川普多次要求採取更寬鬆的貨幣政策，聯準會自去年12月以來仍維持利率不變。

聯準會表示，在通膨仍高之際，「失業率近月變動不大」，經濟則持續「穩健擴張」。

研究機構「通膨洞察」（Inflation Insights）創辦人夏立夫（Omair Sharif）在客戶報告中表示，這次分歧的投票在某種程度上是合理的。他說：「新聲明提升對通膨的關注程度」，並稱考量到價格壓力，一些官員不同意保留寬鬆傾向「並不令人意外」。

由共和黨主導的聯邦參議院銀行委員會今天稍早以13比11的黨派投票結果，通過推進華許的提名，預計參議院下個月完成確認，因此，這可能是鮑爾任內發布的最後一項聲明。