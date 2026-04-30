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巴西經濟黃金時刻 外資看好但憂選舉變數

中央社／ 聖保羅29日專電

巴西近來被外資視為正處於「經濟黃金時刻」。在中東戰事推升油價、美元走弱及高利率環境下，巴西憑藉能源出口與匯市表現，吸引資金湧入。但專家提醒，總統大選與財政政策走向仍是外資觀望的重要變數。

根據BBC巴西新聞網報導，美國銀行（BofA）報告形容，巴西可能成為「下一個黃金」（Next Gold），因在不確定的國際局勢下，巴西被看作像黃金一樣的「安全且有利可圖的選擇」，投資人對巴西股市與匯市保持高度信心。

高盛（Goldman Sachs）則強調，巴西是拉美主要受益者之一，能源出口帶來額外收入，並預期隨利率逐步下調，內需產業如銀行、零售與建築可望回溫。

國際貨幣基金（IMF）在4月春季會議中也上調巴西今年成長率至1.9%，認為能源出口與再生能源結構使其在全球動盪中具相對優勢。

國際金融協會（IIF）研究主管卡斯特亞諾（MartínCastellano）指出，巴西出口結構多元，且經濟相對封閉，減少外部衝擊。他並提醒，今年總統大選及財政政策走向仍是外資關注焦點。

財經研究員布魯克斯（Robin Brooks）更形容當前局勢是「巴西幣雷亞爾的完美風暴」，今年以來雷亞爾兌美元升值逾一成，成為全球表現最佳的新興貨幣之一。

倫敦政經學院教授路易斯（Colin Lewis）則指出，巴西勞動市場熱絡、成長率接近2%，在國際間展現「可靠且可預期的夥伴」形象。他強調，巴西由能源淨進口國轉型為出口國，結構性改變支撐其在全球市場的地位。

專家普遍認為，巴西短期受惠於油價高漲與外資湧入，但利率政策、選舉不確定性及肥料供應風險，仍可能左右這波「黃金時刻」能否延續。

巴西 IMF 中東戰事 中東

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