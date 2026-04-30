中東戰火拉高歐盟能源支出 范德賴恩強調推動電氣化

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天指出，中東戰火令歐盟進口能源支出大增。歐洲必須減少對進口化石燃料的過度依賴，推動「電氣化歐洲」刻不容緩。

根據歐盟執委會發布資料，范德賴恩29日在歐洲議會的全體會議中發表演說，內容主要針對美伊戰爭及所引發的能源危機。

范德賴恩說，經歷了數週的衝突後，終於見到局勢逐漸緩和，所有人都希望伊朗及黎巴嫩的停火協議能夠持續，最終的目標是透過外交手段重新建立和平與穩定。

眾人共同的目標是讓戰爭結束，其中包含恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航行自由，且確保不收取任何通行費。同時，任何和平協議都必須能夠解決伊朗的核能與彈道飛彈計畫問題。

范德賴恩坦言，這場衝突所帶來的影響可能會持續數個月甚至數年，這是在短短4年內面臨的第二次重大能源危機。在過去60天的衝突中，歐盟進口化石燃料的支出增加了逾270億歐元（約新台幣9970億元），卻沒有因此獲得額外的能源。

她強調，未來的方向顯而易見，必須減少對進口化石燃料的過度依賴，轉而發展歐洲本土、可負擔且清潔的能源。從再生能源到核能，都將在充分尊重技術中立的前提下推動。

范德賴恩表示，每個歐盟成員國的能源結構各不相同，因此難以用單一方案應對當前的危機。因此歐盟執委會提出了政策工具箱，包含「加強歐洲內部協調」、「保護消費者與企業」、「透過現代化能源系統來降低需求」等3項措施，協助成員國應對危機。

范德賴恩強調，歐洲的化石燃料資源有限，因此應該在電氣化的領域領先全球。去年歐盟提出「電網方案」就是為了讓能源基礎設施適應電氣化。歐洲議會與歐盟理事會已經同意加速談判腳步。

目前歐盟的預算中已編列近3000億歐元用於能源相關領域，其中仍有950億歐元的資金可動用。後續將會利用這筆資金推動交通、工業與供暖系統轉型。現在正是推動「電氣化歐洲」的時刻。