快訊

台積電觸及5日線領軍反彈！多空39,500激戰 權值要角高檔震盪藏變數

警假辦案騙6女拍照合成裸照僅調職挨批 高警局：「害群之馬」已免職

房屋稅5月1日開徵 新成屋恐一次繳16個月

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火拉高歐盟能源支出 范德賴恩強調推動電氣化

中央社／ 布魯塞爾29日專電

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天指出，中東戰火令歐盟進口能源支出大增。歐洲必須減少對進口化石燃料的過度依賴，推動「電氣化歐洲」刻不容緩。

根據歐盟執委會發布資料，范德賴恩29日在歐洲議會的全體會議中發表演說，內容主要針對美伊戰爭及所引發的能源危機。

范德賴恩說，經歷了數週的衝突後，終於見到局勢逐漸緩和，所有人都希望伊朗及黎巴嫩的停火協議能夠持續，最終的目標是透過外交手段重新建立和平與穩定。

眾人共同的目標是讓戰爭結束，其中包含恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航行自由，且確保不收取任何通行費。同時，任何和平協議都必須能夠解決伊朗的核能與彈道飛彈計畫問題。

范德賴恩坦言，這場衝突所帶來的影響可能會持續數個月甚至數年，這是在短短4年內面臨的第二次重大能源危機。在過去60天的衝突中，歐盟進口化石燃料的支出增加了逾270億歐元（約新台幣9970億元），卻沒有因此獲得額外的能源。

她強調，未來的方向顯而易見，必須減少對進口化石燃料的過度依賴，轉而發展歐洲本土、可負擔且清潔的能源。從再生能源到核能，都將在充分尊重技術中立的前提下推動。

范德賴恩表示，每個歐盟成員國的能源結構各不相同，因此難以用單一方案應對當前的危機。因此歐盟執委會提出了政策工具箱，包含「加強歐洲內部協調」、「保護消費者與企業」、「透過現代化能源系統來降低需求」等3項措施，協助成員國應對危機。

范德賴恩強調，歐洲的化石燃料資源有限，因此應該在電氣化的領域領先全球。去年歐盟提出「電網方案」就是為了讓能源基礎設施適應電氣化。歐洲議會與歐盟理事會已經同意加速談判腳步。

目前歐盟的預算中已編列近3000億歐元用於能源相關領域，其中仍有950億歐元的資金可動用。後續將會利用這筆資金推動交通、工業與供暖系統轉型。現在正是推動「電氣化歐洲」的時刻。

范德賴恩 歐盟 歐洲 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

馮德萊恩警告 伊朗戰爭的後果可能會影響歐洲多年

全球首場淘汰化石燃料會議登場　中、美與波灣油國缺席

擺脫石油依賴才是上策：一場重寫全球秩序的能源選擇

伊朗戰事衝擊能源命脈 亞洲短空長多？三大結構變化一次看

相關新聞

日圓貶破160寫今年最低價 Fed按兵不動但動向偏鷹

日圓周三貶破 160 日圓兌 1 美元關卡，寫下今年來最低價位，也加劇了日本官員可能進場干預以支撐匯價的風險。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

Meta財報優預期！但上調資本支出 祖克柏未提變現細節…股價嚇跌7%

社群媒體巨擘Meta Platforms周三盤後公布財報，雖然營收與獲利雙雙超越市場預期，但大幅上調全年資本支出預測，並揭示用戶成長轉弱以及法律風險升高，股價在延長交易時段重挫7%。

微軟財報／雲端營收成長40% 估今年資本支出1,900億美元因記憶體猛漲

微軟（Microsoft）上季財報優於市場預期，同時表示今年資本支出將達1,900億美元，原因是記憶體價格飆升；但微軟也強調，今年雲端運算營收與AI基礎設施支出將加速成長，試圖說服投資人它在AI上的巨

三星晶片獲利飆增47倍！Q1超過去年全年 看好下半年記憶體需求維持強勁

三星電子周四公布第1季營業利益成長超過八倍，半導體事業獲利飆升 47 倍，創下歷史新高並超越分析師預期，在人工智慧（AI）對記憶體極度需求之下，帶進極其豐厚的利潤。

亞馬遜財報／擴建資料中心花大錢得到回報 雲端營收上季大增近30%

亞馬遜（Amazon）第1季為擴建資料中心的算力，支出超出預期，不過旗下雲端事業的銷售因而出現三年多來最快成長。上季公司整體營收與獲利均優於市場預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。