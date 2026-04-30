日圓貶破160寫今年最低價 Fed按兵不動但動向偏鷹

日圓周三貶破 160 日圓兌 1 美元關卡，寫下今年來最低價位，也加劇了日本官員可能進場干預以支撐匯價的風險。

日圓匯率走低勢必加深日本決策官員的顧慮。本周，財務大臣片山皋月表示，東京方面對投機舉動提高戒備，當局已準備好必要時全天候對付匯率波動。

日本央行本周開會，總裁植田和男並未就下次升息時機提供明確信號，日圓便持續受到壓抑。

聯準會（Fed）周三結束政策會議後，日圓匯率貶值約 0.5%，來到 160.47 日圓兌 1 美元，是2024 年年中以來的最低價位。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.3%至98.961。

周四亞洲早盤，日圓兌美元報160.22。

日本當局曾在 2024 年日圓貶破 160 關卡時數度進場干預，不過官員一再強調，他們關注的是匯率的過度波動，而非捍衛特定價位。

摩根大通（JPMorgan）策略師齋藤郁惠說：「我們認為，在美元兌日圓匯率觸及 162 的周期高點前，當局很有可能採取干預舉動。」

Fed結束為期兩天的會議後決議維持利率不變，但在面對中東戰爭引發的能源和通膨衝擊下，決策官員對政策前景的分歧日益擴大。

隨著美國和伊朗爭奪荷莫茲海峽控制權，投資人仍如履薄冰。這種不確定性支撐了美元並使油價維持在高檔，不僅增加日本的通膨壓力，也提高了經濟成長走下坡的風險。據Axios報導，美國總統川普周三說，與德黑蘭達成協議解決核武問題之前，他不會解除對伊朗港口的海軍封鎖。