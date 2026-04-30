Google財報／AI帶旺雲端營收飆增63% 證實開賣TPU晶片 盤後股價大漲7%

Google母公司Alphabet公布上季營收與獲利都優於市場預期，反映企業的AI支出帶動Google雲端業務收入大增63%，創AI熱潮以來最佳單季成長表現。該公司同時宣布將2026年資本支出預估上調到1,800億至1,900億美元。

亮麗財報帶動Alphabet股價在盤後交易大漲超過7%，報每股374.76美元。

‧上季雲端業務超亮麗 營收飆增63%

Alphabet周三（29日）公布第1季營收年增22%，達1,099億美元，高於市場預估的1,072億美元；淨利年比大增81%至625.7億美元，每股盈餘 5.11美元，遠優於分析師預期的2.62美元。

其中，雲端事業Google Cloud營收年增63%至200億美元，遠高於分析師平均預估的50.1%增幅。這是該公司自2020年開始單獨揭露雲端部門營收以來的最高成長率。該部門涵蓋公司大部分 AI 服務與產品。

雲端部門第1季營業利益從去年同期的22億美元成長兩倍，達到66億美元。Alphabet整體合併營業利益則年增30%，達397億美元。

Alphabet表示，雲端事業成長主要來自企業AI解決方案與企業AI基礎設施帶動 Google Cloud Platform（GCP）需求增加，目前尚未認列為營收的訂單（積壓訂單）較前一季幾乎翻倍，達4,600億美元。

‧證實首度對外銷售TPU晶片 直面對決輝達GPU

在與分析師的電話會議中，執行長皮伽表示，Google已開始將其TPU晶片（張量處理器）直接銷售給部分客戶，與輝達的GPU（繪圖處理器）競爭。

過去多年，Google只將TPU保留給內部使用，用於開發如Gemini AI模型等技術，後來開始將TPU租賃給雲端客戶，帶動Google Cloud成長，但直到現在才正式對外銷售。

皮伽表示：「我們的企業AI解決方案首次成為雲端業務的主要成長動力。」

同時，Gemini聊天機器人也帶動消費者AI業務創下「歷來最強一季」。皮伽指出，公司透過「全堆疊」AI策略實現全面成長，涵蓋晶片、資料中心、AI模型與開發工具等整個技術鏈。

‧今年資本支出上調至1,900億美元 一路增至2027年

財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）表示，Alphabet已將2026年資本支出預估上調至1,800億至1,900億美元，較上季增加50億美元。他預期2027年的資本支出將較2026年「顯著增加」。

在第1季，資本支出較去年同期翻倍以上，達356.7億美元。公司正大舉投資AI基礎建設，以滿足爆發性的需求。皮伽說：「短期內我們受到算力限制，如果能滿足需求，雲端營收本來可以更高。」

Investing.com資深分析師蒙泰羅指出：「或許比Alphabet雲端高速成長更重要的是，市場已看到其1,800億美元資本支出計畫完全在公司承受能力之內。」

Alphabet為全球第三大雲端服務供應商，僅次於亞馬遜的AWS與微軟Azure，而近期持續拿下大型合約，包括與Meta及資安公司Palo Alto Networks擴大AI基礎設施合作。

這些成績凸顯Alphabet受惠於全球AI支出浪潮，儘管投資人仍關注龐大基礎設施投資能否轉化為長期成長與市占提升。

‧AI以外業務也強勁

在其他事業方面，搜尋業務同樣表現強勁，在AI體驗帶動下，查詢量創歷史新高，營收年增19%。

Google廣告營收為772.5億美元，年增15.5%。

YouTube廣告未達市場預期，本季為98.8億美元，不過，YouTube訂閱收入成長速度已超越廣告。

包括自駕車公司 Waymo在內的「Other Bets部門」（其他投資部門），營收為4.11億美元，低於去年同期的 4.5億美元。該公司表示，Waymo每周全自駕行程已突破50萬次。