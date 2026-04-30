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台積電ADR漲0.4% 費半逆勢大漲
台積電ADR周三上漲0.4%，收在392.83美元，較台北交易溢價14%。
美國股市周三走勢震盪，投資人同時應付原油價格上漲、聯準會（Fed）利率決議，以及收盤後公布的四家知名企業的財報。費城半導體指數在恩智浦（NXP）領軍下大漲 2.4%。
道瓊工業指數下跌 280.12 點，跌幅 0.6%，收在48,861.81 點。標普 500 指數微跌 2.82 點，跌幅 0.04%，收在7,135.98 點。那斯達克綜合指數微漲 9.44 點，漲幅 0.04%，收 24,673.24 點。
恩智浦財報與展望驚豔市場，股價飆漲 25.5%；英特爾（Intel） 在拋售後又反彈 12%。
台灣加權股價指數周三下跌218.23點，收在39,303.50點。台積電（2330）跌1.6%收在2,180元。
個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM US 2,486.41 +0.38% 2,180.00 14.06%
日月光 ASX US 482.82 +1.70% 488.50 -1.16%
聯電 UMC US 80.50 +9.35% 74.50 8.05%
中華電 CHT US 135.64 -1.38% 136.50 -0.63%
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