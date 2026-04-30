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恩智浦領軍費半逆勢走揚 科技巨人財報前Fed降息預期成空也無關痛癢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed決策出現 1992 年以來最嚴重分歧，有三位官員認為應為長期通膨做準備。根據 FedWatch 工具，交易者認為今年完全不降息的可能性已接近 90%。路透
Fed決策出現 1992 年以來最嚴重分歧，有三位官員認為應為長期通膨做準備。根據 FedWatch 工具，交易者認為今年完全不降息的可能性已接近 90%。路透

美國股市周三走勢震盪，投資人同時應付原油價格上漲、聯準會（Fed）利率決議，以及收盤後公布的四家知名企業的財報。費城半導體指數在恩智浦（NXP）領軍下大漲 2.4%。

道瓊工業指數下跌 280.12 點，跌幅 0.6%，收在48,861.81 點。標普 500 指數微跌 2.82 點，跌幅 0.04%，收在7,135.98 點。那斯達克綜合指數微漲 9.44 點，漲幅 0.04%，收 24,673.24 點。

恩智浦財報與展望驚豔市場，股價飆漲 25.5%；英特爾（Intel） 在拋售潮後又反彈 12%。台積電ADR漲0.4%。

Fed決策出現 1992 年以來最嚴重分歧，有三位官員認為應為長期通膨做準備。根據 FedWatch 工具，交易者認為今年完全不降息的可能性已接近 90%。

同時，全球有 20% 石油通行的荷莫茲海峽仍然受阻。川普和雪佛龍（Chevron）等能源巨頭會面，商討長期封鎖伊朗港口的因應策略，推升油價連八漲並觸及開戰來高位。

投資組合管理副總裁克拉考爾(David Krakauer)說：「歸根結底還是荷莫茲的問題，這會逐漸對整體經濟走勢產生影響。」

Steward Partners 董事總經理富勒(Alicia Fuller)說： 「我們原本預期進入 2026 年會有支持降息的良好背景，但現在的心態完全不同了。」

投資人高度關注 AI 投資的變現能力。Meta 因調高支出計畫而在盤後下挫，而 Alphabet 則因銷售優於預期獲資金追捧。

Alphabet盤後上漲逾 3%，主因銷售強勁；Meta 則因調高支出預期，盤後重挫逾 6%；微軟和亞馬遜 盤後也雙雙下跌超過 3%。

星巴克因調高獲利預測後大漲 8.5%。希捷（STX） 展望樂觀漲 11.1%，也帶動同業走高。Visa 因上調全年獲利目標大漲 8.3%。

線上券商 Robinhood 第1季獲利未達標，股價重挫 13.2%。

美國 利率 費城半導體 恩智浦

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