Fed決策／鮑爾宣布留任理事捍衛Fed獨立性 打破傳統對槓川普

聯準會（Fed）主席鮑爾周三表示，他下個月主席任期屆滿後，將繼續留任Fed理事，以捍衛他所稱川普政府「前所未見的法律攻擊」。此決定背離了數十年來的傳統，讓Fed內部對利率走向日益加深的歧見顯得微不足道。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以 8 比 4 的投票結果，決議將聯邦資金利率目標維持在 3.5% 至 3.75% 的區間，創下 1992 年 10 月以來，首度有四名官員對FOMC的決議投下反對票。

三位聯邦準備銀行總裁──哈瑪克、卡斯哈里、洛根支持利率決議，他們反對聲明中保留過去兩年來暗示降息機率高於升息的「寬鬆傾向」。Fed理事米倫則投下立場相反的反對票，他主張降息。

鮑爾的主席任期將於 5 月 15 日屆滿，但身兼理事一職可讓他可留任Fed至 2028 年初。數十年來，歷任聯準會主席通常在繼任者就職後便會全退。鮑爾若留任，將使川普失去遞補Fed新理事的機會。

鮑爾在記者會上說：「我曾說過，在調查完全落幕，且過程透明、結果明確之前，我不會離開，我堅持這一點，」鮑爾說：「我會在自己認為適當的時候離職。」

他的決定，凸顯川普政府前所未有、施壓Fed降息的公開行動，已讓主席職權轉移華許的過程變得更加複雜。華許是川普挑選接替鮑爾的前聯準會理事。

鮑爾說：「我真正擔心的是針對Fed的一連串法律攻擊，這威脅到我們在不考慮政治因素的情況下執行貨幣政策的能力。我擔心這些攻擊正重創這個機構。」

鮑爾說，這場法律戰讓他「別無選擇」，只能留任到威脅完全且透明解決為止。他鮑爾強調，留任並非為了讓華許失色，或是在貨幣政策上保留過大的影響力，「我計劃以理事身分保持低調。Fed理事會永遠只會有一位主席。當華許獲得任命並宣誓就職後，他就是那位主席。」

在問到Fed對決議的反對意見時，鮑爾表示，這反映了委員會的重心「正趨向更中性的位置」。但他說：「我們多數人覺得目前還不需要對此釋出訊息。」

美國短天期公債殖利率在決議公布後走揚。2年期債券殖利率周三一度攀升 11 個基點至 3.95%，交易者也加碼押注聯準會將在 2027 年升息。美金兌多數主要貨幣匯率走揚。

法國興業銀行（Societe Generale）美國研究主管 拉賈帕（Subadra Rajappa）說：「這些反對票顯然讓我們和市場措手不及，並可能為接下來幾次會議轉離寬鬆打下基礎。」

上一次在3月的會議上，多數官員曾預料今年底前利率還會略微調降。但過去一個月來，決策官員警告，新的通膨風險可能證明有必要延長按兵不動，特別是考慮到伊朗戰爭可能導致長期且深化的能源成本上揚，而非一次性的衝擊。

周三的會議也形同為為Fed長達20年的時代劃下了句點。鮑爾的主席任期將於 5 月 15 日屆滿，他繼承了前任主席柏南克和葉倫在 2008 至 09 年金融海嘯過後的幾年裡所設計貨幣政策的制定和溝通架構，並帶有強烈的個人風格。

在此架構下，Fed更加倚重對外溝通，闡釋Fed計劃如何達成勞動市場健全和低通膨的目標。此外，Fed也尋求將金融市場視為夥伴，在正式調整利率前，先讓市場發揮緊縮或寬鬆的效果。