Fed決策／鮑爾表態續任理事 聯準會決策五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一如市場預期按兵不動，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以 8 比 4 的投票結果，決定將基準利率維持在 3.5% 至 3.75% 的目標區間。出現四張反對票其中三張並非針對利率路徑，而是針對聲明內容。哈瑪克（Beth Hammack）、卡斯哈里（Neel Kashkari）和洛根（Lorie Logan）反對聲明中帶有「寬鬆傾向」的字眼；米倫（Stephen Miran）投下反對票，主張應降息 1 碼（0.25 個百分點）。

Fed微調聲明內容，指出「中東局勢的演變大幅加深經濟前景的不確定性」。Fed並表示，「就業成長平均而言維持低 檔」，且失業率「幾無變化」。Fed表示，通膨「偏高，部分反映最近全球能源價格上漲」。

主席鮑爾宣布，他將繼續留任理事一職，期間「待定」。他對司法部決定撤銷針對Fed華盛頓總部翻修工程成本超支的刑事調查表示「歡迎」，並重申他希望確保這項調查已「徹底結束」。

在記者會上，鮑爾重申委員會目前並未考慮升息，但「重心」正趨向在聲明中使用更中性的措辭。

標普 500 指數微跌但變動不大。鮑爾示意下次會議可能調整前瞻指引後，債券殖利率漲至當天高點。期貨市場反映對未來降息已不抱希望。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至98.940。

（粗黑體為更動的部分）

最近指標顯示，經濟活動以紮實步調擴張。就業成長平均而言維持低檔，失業率近幾個月來幾無變化。通膨偏高，部分反映最近全球能源價格上漲。

委員會尋求實現充分就業和2%的較長期通膨目標。中東局勢的演變大幅加深經濟前景的不確定性。委員會關注雙重政策使命兩方面的風險。

為支持其目標，委員會決定將聯邦資金利率目標區間保持於3.5%-3.75%。在考慮對聯邦資金利率目標區間的進一步調整的程度和時機時，委員會將仔細評估新公布的數據、不斷變化的前景和風險平衡。委員會堅決致力於支持充分就業，並使通膨回到2%的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注新公布的訊息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。委員會的評估將把廣泛的資訊納入考量，包括勞動力市場狀況、通膨壓力與通膨預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。

投票贊成聯準會貨幣政策決議的FOMC委員包括：主席鮑爾、副主席威廉斯、金融監管副主席巴爾、（理事）鮑蔓、（理事）庫克、、（副主席）傑佛森、（費城聯準銀總裁）鮑森，以及（理事）沃勒。投票反對的有（理事）米倫，他主張在本次會議上將聯邦資金利率目標區間調降0.25個百分點；以及（克里夫蘭聯準銀總裁）哈瑪克、（明尼亞波利聯準銀總裁）卡斯哈里、（達拉斯聯準銀總裁）洛根，他們支持維持聯邦資金利率目標區間不變，但不支持在聲明中納入寬鬆傾向。