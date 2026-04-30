市場消化聯準會利率決策 美股漲跌互見、道瓊跌280點

國際航空運輸協會（IATA）理事長華許表示，隨著北半球迎來夏季旅遊旺季，航空燃油短缺疑慮正不斷升溫，但不會影響旅遊需求，有別於新冠疫情高峰期航空旅遊幾乎停擺的景況。航空業高層也抱持較樂觀看法，預期夏季

2026-04-30 02:57