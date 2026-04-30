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市場消化聯準會利率決策 美股漲跌互見、道瓊跌280點
投資人消化原油價格攀升情況、美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策及盤後公布的多家科技巨頭財報，美股主要指數今天走勢震盪，收盤漲跌互見。
道瓊工業指數下跌280.12點或0.57%，收48861.81點。
標普500指數下跌2.85點或0.04%，收7135.95點。
那斯達克指數上揚9.44點或0.04%，收24673.24點。
費城半導體指數上揚235.72點或2.35%，收10271.30點。
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