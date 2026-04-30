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聯準會主席任內最後一舞 鮑爾從容交棒擬續任理事

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天在政策會議中再次維持利率不變，主席鮑爾會後表示，這是他最後一次以聯準會主席身分主持記者會，他打算在主席任期結束後繼續留任聯準會理事。

法新社報導，鮑爾（Jerome Powell）告訴記者，他恭賀新任聯準會主席人選華許（Kevin Warsh）今晨在聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）審核中取得進展。這是重要一步，祝他後續程序順利。

鮑爾也指出，在他於5月15日聯準會主席任期結束後，他將繼續擔任理事職位一段時間，時間長短未定，屆時會保持低調，他將在覺得合適的時候離任。

他還提及，他對美國司法部撤銷針對他及聯準會的調查感到鼓舞，他正關注後續發展。他重申在調查「完全結束」前不會離開聯準會，並強調聯準會須在「不受政治影響」的情況下運作。

職位 Fed 鮑爾

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