聽新聞
0:00 / 0:00

Fed鮑爾最後一舞！決議利率連三凍 但四名官員提異議

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾。歐新社
Fed主席鮑爾。歐新社

美國聯準會Fed）於美東時間29日下午2時（台灣時間30日淩晨2時）公布利率決策，決議維持基準利率區間於3.5%-3.75％不變，也象徵Fed主席鮑爾任內最後一次主持的利率決策會議，決定連續第三次按兵不動。

然而，這次聯邦公開市場操作委員會（FOMC）12名投票委員中，共四名決策官員對按兵不動的決策提出異議，為1992年10月來最多。

理事米倫主張降息1碼，而克理夫蘭聯準銀行哈瑪克、明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里及達拉斯聯準銀行總裁蘿根則是支持按兵不動，但不支持在本次決策聲明納入寬鬆傾向。

這三位地區聯準銀行總裁的憂慮在於，Fed這次決策聲明表示，「在考量對聯邦資金利率目標區間的額外調整程度與時機時，委員會將謹慎評估未來的數據、演化的展望及風險平衡」，其中的「額外」兩字暗示Fed下一步決策可能是降息，但多位Fed官員都已警告通膨長久居高不下的危險。

鮑爾將在台灣時間30日凌晨2時30分發表決策會後記者會，市場除了聚焦利率政策前景，也關注他的Fed主席任期在5月15日屆滿後，是否續任理事一職。

Fed 鮑爾 美國聯準會

延伸閱讀

Fed 決議幾乎底定 鮑爾記者會關注目光完全集中在一個人身上

華許掌Fed獲參院初步通過 鮑爾最後一役…利率估不動

Fed公布決策前夕...美參院銀行委員會通過華許任命案

決策日指南：聯準會料按兵不動 鮑爾去留懸念受關注

相關新聞

別說沒人警告你！ 外媒列六大事實 勾勒AI發展關鍵轉折點

過去60天，人工智慧（AI）的發展出現多項關鍵訊號，顯示其影響力正快速擴大，且風險與不確定性同步升高。從產業成長速度、技術突破到社會反彈，Axios提出六大事實勾勒出前所未見的轉折點。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

Fed鮑爾最後一舞！決議利率連三凍 但四名官員提異議

美國聯準會（Fed）於美東時間29日下午2時（台灣時間30日淩晨2時）公布利率決策，決議維持基準利率區間於3.5%-3.75％不變，也象徵Fed主席鮑爾任內最後一次主持的利率決策會議，決定連續第三次按

阿聯脫離OPEC短期影響不大 但將加重較長期油價壓力

阿聯28日表示計劃退出石油輸出國家組織（OPEC），驚動各界，也使OPEC的存續備受威脅，但此時投資人對伊朗戰情的重視程度，遠超過阿聯出走的可能影響。只不過在較長期間，阿聯出走一事預料將對油價造成下壓

Fed公布決策前夕...美參院銀行委員會通過華許任命案

美國參議院銀行委員會29日通過聯準會（Fed）下任主席提名人華許的任命案，票數是13比11。參院預料將於未來幾天再針對此案進行全院投票，預料將能順利通過，接替現任主席鮑爾的職位。鮑爾任期將於5月15日

不讓工會有理由爭獎金…三星傳考慮出大招 直接分拆半導體事業

三星記憶體事業獲利快速成長，已促使其他部門也要求加薪及加發獎金，工會成員氣焰日益高漲。三星據傳正評估採取「核彈級」措施，把以半導體為核心的裝置解決方案部門分拆成新公司，藉此削弱工會影響力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。