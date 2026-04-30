Fed鮑爾最後一舞！決議利率連三凍 但四名官員提異議

美國聯準會（Fed）於美東時間29日下午2時（台灣時間30日淩晨2時）公布利率決策，決議維持基準利率區間於3.5%-3.75％不變，也象徵Fed主席鮑爾任內最後一次主持的利率決策會議，決定連續第三次按兵不動。

然而，這次聯邦公開市場操作委員會（FOMC）12名投票委員中，共四名決策官員對按兵不動的決策提出異議，為1992年10月來最多。

理事米倫主張降息1碼，而克理夫蘭聯準銀行哈瑪克、明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里及達拉斯聯準銀行總裁蘿根則是支持按兵不動，但不支持在本次決策聲明納入寬鬆傾向。

這三位地區聯準銀行總裁的憂慮在於，Fed這次決策聲明表示，「在考量對聯邦資金利率目標區間的額外調整程度與時機時，委員會將謹慎評估未來的數據、演化的展望及風險平衡」，其中的「額外」兩字暗示Fed下一步決策可能是降息，但多位Fed官員都已警告通膨長久居高不下的危險。

鮑爾將在台灣時間30日凌晨2時30分發表決策會後記者會，市場除了聚焦利率政策前景，也關注他的Fed主席任期在5月15日屆滿後，是否續任理事一職。