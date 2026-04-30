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市場靜待聯準會利率決策 歐股收黑油價飆升

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導

市場憂心荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖可能延長，同時靜待美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策及多家科技公司財報，歐洲主要股市今天收黑，國際油價飆升。

倫敦FTSE 100指數下跌119.68點或1.16%，收10213.11點。

法蘭克福DAX指數下挫63.70點或0.27%，收23954.56點。

巴黎CAC 40指數下滑31.96點或0.39%，收8072.13點。

美國 Fed 財報

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