市場靜待聯準會利率決策 歐股收黑油價飆升

阿聯28日表示計劃退出石油輸出國家組織（OPEC），驚動各界，也使OPEC的存續備受威脅，但此時投資人對伊朗戰情的重視程度，遠超過阿聯出走的可能影響。只不過在較長期間，阿聯出走一事預料將對油價造成下壓

2026-04-30 00:26