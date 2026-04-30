過去60天，人工智慧（AI）的發展出現多項關鍵訊號，顯示其影響力正快速擴大，且風險與不確定性同步升高。從產業成長速度、技術突破到社會反彈，Axios提出六大事實勾勒出前所未見的轉折點。

一、AI是史上成長最快產品

以Anthropic為例，其年化營收自2024年底的10億美元，一年內暴增至90億美元，本月更攀升至300億美元，成長速度超越洛克斐勒創辦的標準石油公司（Standard Oil），以及Google等歷史悠久的企業。目前已有逾千家企業，每年投入逾100萬美元、使用該公司的Claude模型。

二、技術進展同時帶來風險

Anthropic近期開發出的Mythos模型，具備找出關鍵資安漏洞的能力，但基於潛在危害，公司選擇不對外公開，僅限少數機構使用，顯示業者已意識到技術可能被濫用。

三、AI已開始「自我建構」

Anthropic內部幾乎所有程式碼已由AI生成，公司甚至提出「用Claude打造Claude」的策略。OpenAI也出現類似情況，高階研究人員不再手寫程式碼，該公司首席科學家預期，完全自主的AI研究員，最快可能在2028年前出現。

四、模型透明度開始下降

史丹福大學2026年報告指出，AI模型透明度指數從58降至40（最高為100），能力最強的模型反而最不透明。此外，美國聯邦政府對透明度的監管要求，幾乎等於零。

五、社會對AI反彈升溫

OpenAI執行長奧特曼的住家遭到攻擊，嫌犯還試圖縱火並闖入OpenAI總部，凸顯AI引發的焦慮與敵意。奧特曼事後坦言，外界對AI的恐懼「是合理的」，並警告權力不應過度集中。

六、市場開始反映衝擊

短短十周內，AI相關變革導致全球上市軟體公司市值蒸發2兆美元，投資人意識到，AI有可能取代程式開發、法律研究與金融管理等工作。

整體而言，AI正進入類似「原子時代」的早期階段，發展方向仍高度不確定，企業、政府、學界都尚未做好準備。業界領袖與數據已多次釋出警訊：這項技術的成長速度、能力與風險，已超出社會理解範圍。