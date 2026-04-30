阿聯脫離OPEC短期影響不大 但將加重較長期油價壓力

阿聯28日表示計劃退出石油輸出國家組織（OPEC），驚動各界，也使OPEC的存續備受威脅，但此時投資人對伊朗戰情的重視程度，遠超過阿聯出走的可能影響。只不過在較長期間，阿聯出走一事預料將對油價造成下壓。

MST金融公司能源分析師卡沃尼克表示，阿聯出走「是OPEC結束的開始。沙烏地阿拉伯將很難使OPEC其餘會員國能夠繼續凝聚。我們可能看到其他會員國跟進，包括委內瑞拉」。

OPEC的影響力持續下降，因為非OPEC國家的石油產量增加，尤其是美國。扣除阿聯，OPEC去年的總產量約占全球四分之一，比頂峰時期的二分之一已大幅下降。儘管有10個其他產油國加入所謂的OPEC+，使影響力增強。但由於多國並不嚴格遵守產量目標，加上OPEC+增、減產量的能力有限，都使OPEC的決策鈍化。

市場現在愈來愈重視美國的說法，包括川普在社群媒體的發言，特別是今年伊朗戰爭爆發之後。伊朗實際關閉荷莫茲海峽，進一步打擊OPEC控制油市的能力；沙國、伊拉克及科威特占OPEC總產量的一半以上，而伊朗已經證明本身能立即阻斷這些國家的石油出口。

不過瑞銀分析師指出，阿聯退出OPEC雖不大可能影響短期油價，卻可能加重較長期油價的下壓，因為阿聯有能力增產。

沙國前任高級石油顧問沙班則表示，「阿聯退出，並不會對全球油市造成重大衝擊，因為阿聯一直超量生產」。

近年來阿聯與沙國的關係明顯惡化。自從10年前阿聯將產能目標從每日300萬桶提高到500萬桶，因而不斷要求提高本身的產量配額後，沙、阿雙方就衝突不斷。

阿聯退出後，可能使OPEC的決策較為順利，因為沙國能夠鞏固本身的力量，但也使沙國能否完全承擔減產的壓力備受質疑。瑞斯塔德能源顧問公司地緣分析主管雷昂表示，沙國與阿聯是OPEC少數有大量閒置產能的國家，因而能夠對油市發揮影響力，並因應供給震撼。阿聯離開，將使OPEC失去一大支柱。

華府戰略與國際研究中心資深觀察家阿卡狄瑞表示，阿聯退出的政治動機大於油市動機，凸顯出中東地緣政治的斷層線。除非其他會員國相繼出走，否則對OPEC可能不會造成「致命」的影響，因為OPEC還能夠調適。但若委內瑞拉、伊拉克或伊朗也考慮出走，將使OPEC嚴重弱化。