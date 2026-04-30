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機票漲價 擋不住旅遊潮

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
國際航空運輸協會（IATA）表示，航空燃油短缺疑慮正不斷升溫，但不會影響夏季旅遊需求。（美聯社）
國際航空運輸協會（IATA）表示，航空燃油短缺疑慮正不斷升溫，但不會影響夏季旅遊需求。（美聯社）

國際航空運輸協會（IATA）理事長華許表示，隨著北半球迎來夏季旅遊旺季，航空燃油短缺疑慮正不斷升溫，但不會影響旅遊需求，有別於新冠疫情高峰期航空旅遊幾乎停擺的景況。航空業高層也抱持較樂觀看法，預期夏季旅遊旺季旅客將持續出遊，足以因應燃油成本飆增對業者的衝擊。

根據Airlines Reporting Corp.（ARC），全美旅行社3月的機票銷售較去年同期躍增12%至104億美元，預定國內旅遊的趟次增加5%，海外旅遊則增加1%。ARC的數據也顯示，國內經濟艙機票價格年增21%至平均570美元，高價艙等的均價則跳漲17%至平均1,444美元。捷藍航空（JetBlue）執行長傑瑞蒂指出，儘管機票價格高漲，「在這些變化中訂票情況仍保持強韌，是令人鼓舞的跡象」。

捷藍等主要航空公司本月對華爾街分析師表示，預期顧客能在年底前，甚至是2027年年初，協助支應燃油成本高漲；此外，業者為削減成本而縮減運能，也推升票價。捷藍28日預估，第2季營收將比去年同期增加11%，並稱伊朗戰爭是航空業自新冠疫情以來所面臨的最大逆風。

美國航空（American Airlines）預估第2季營收有望成長13.5%–16.5%。達美（Delta Air Lines）與聯合航空（United Airlines）也看旺本季的票價成長，尤其是航空業已更注重頭等或豪華經濟艙所帶來的更高效益。

相較下，聚焦於國內線、高價艙位較少的廉航業者，則顯得掙扎，平價航空協會（Association of Value Airlines）27日表示，所代表的多家廉航業者，包括邊疆航空、Avelo航空等，正尋求川普政府25億美元的補貼，以因應燃油價格大漲。

即使國際油價下跌，航空燃油價格也不會立刻反映，因為這類產品的價格也包含了煉製與運輸成本。

瑞銀（UBS）航空業分析師馬赫什瓦里表示，自疫情以來機票價格漲幅仍低於整體通膨，因此後續仍有上漲空間，並可望維持高檔。他指出，即便航空燃油價格回落，機票價格仍將在2027年支撐航空業獲利與利潤成長，但前提是旅客需求持穩。

疫情 機票 華許

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