亞銀：能源震撼仍在發酵

亞洲開發銀行（ADB）公布最新報告，下修開發中亞洲國家的經濟成長預期，並上修通膨預估值，以反映伊朗戰爭引發的能源震撼持續發酵。ADB並警告，若國際油價5月續揚且居高不下，今年通膨最高可能飆升至7.4%。

ADB 29日發布報告，將開發中亞洲國家今年的成長預期下修0.4個百分點至4.7%，明年的成長預期則下調0.3個百分點至4.8%，距前一次的報告還不到三周；今年通膨率預期則大幅上修1.6個百分點至5.2%，明年回落至4.1%。

ADB總裁神田真人表示：「為反映（能源）危機惡化，我們藉由特別更新，修正了展望報告，將成長預期大幅下調，並上修通膨預估。」「我們所面對的情況，是全球能源與貿易網路受到系統性長期干擾，而非短期波動。」

即使敵對情勢落幕，ADB表示，荷莫茲海峽恢復安全通行尚需時日，意味貨運延遲並推高物流成本；而波斯灣地區受損的關鍵能源基礎設施，也需花費數年時間修復，將拖長對原油供應的影響。

ADB指出，若衝突升級，可能帶來更嚴重的經濟後果。例如國際油價若在5月飆漲並維持高檔，開發中亞洲國家的今年的成長率預料進一步放緩至4.2%，明年減弱至4.0%，今年的通膨預期將飆增至7.4%，「各國央行應聚焦於限制市場波動，並緊盯通膨預期」。