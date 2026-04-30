聽新聞
0:00 / 0:00

亞銀：能源震撼仍在發酵

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

亞洲開發銀行（ADB）公布最新報告，下修開發中亞洲國家的經濟成長預期，並上修通膨預估值，以反映伊朗戰爭引發的能源震撼持續發酵。ADB並警告，若國際油價5月續揚且居高不下，今年通膨最高可能飆升至7.4%。

ADB 29日發布報告，將開發中亞洲國家今年的成長預期下修0.4個百分點至4.7%，明年的成長預期則下調0.3個百分點至4.8%，距前一次的報告還不到三周；今年通膨率預期則大幅上修1.6個百分點至5.2%，明年回落至4.1%。

ADB總裁神田真人表示：「為反映（能源）危機惡化，我們藉由特別更新，修正了展望報告，將成長預期大幅下調，並上修通膨預估。」「我們所面對的情況，是全球能源與貿易網路受到系統性長期干擾，而非短期波動。」

即使敵對情勢落幕，ADB表示，荷莫茲海峽恢復安全通行尚需時日，意味貨運延遲並推高物流成本；而波斯灣地區受損的關鍵能源基礎設施，也需花費數年時間修復，將拖長對原油供應的影響。

ADB指出，若衝突升級，可能帶來更嚴重的經濟後果。例如國際油價若在5月飆漲並維持高檔，開發中亞洲國家的今年的成長率預料進一步放緩至4.2%，明年減弱至4.0%，今年的通膨預期將飆增至7.4%，「各國央行應聚焦於限制市場波動，並緊盯通膨預期」。

通膨 亞銀 伊朗戰爭

延伸閱讀

日銀利率不動 決策有「異見」…6月升息機率大增

世界銀行預測2026年大宗商品價格觸及四年來最高

台經院上修經濟成長率至7.56%　AI帶動出口投資雙引擎

柏瑞投信：美股重回多頭格局 留意多重資產機會

相關新聞

Fed鮑爾最後一舞！決議利率連三凍 但四名官員提異議

美國聯準會（Fed）於美東時間29日下午2時（台灣時間30日淩晨2時）公布利率決策，決議維持基準利率區間於3.5%-3.75％不變，也象徵Fed主席鮑爾任內最後一次主持的利率決策會議，決定連續第三次按

川普傳指示長期封鎖伊朗 布蘭特油價衝破117美元

美國總統川普據傳指示幕僚準備對伊朗長期封鎖，用意在切斷德黑蘭政權財源，迫使伊朗在核武議題屈服。原油供應受阻問題短期看來無解，國際油價應聲上漲，布蘭特6月期貨一度大漲5.5%，衝破每桶117美元，連續八

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

機票漲價 擋不住旅遊潮

國際航空運輸協會（IATA）理事長華許表示，隨著北半球迎來夏季旅遊旺季，航空燃油短缺疑慮正不斷升溫，但不會影響旅遊需求，有別於新冠疫情高峰期航空旅遊幾乎停擺的景況。航空業高層也抱持較樂觀看法，預期夏季

全球糧價創兩年新高

受荷莫茲海峽長期封閉與極端天氣影響，全球農產品價格指數攀抵兩年新高，而肥料供應問題與收成可能縮減，正推升食品通膨風險。

亞銀：能源震撼仍在發酵

亞洲開發銀行（ADB）公布最新報告，下修開發中亞洲國家的經濟成長預期，並上修通膨預估值，以反映伊朗戰爭引發的能源震撼持續發酵。ADB並警告，若國際油價5月續揚且居高不下，今年通膨最高可能飆升至7.4%

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。