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全球糧價創兩年新高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

受荷莫茲海峽長期封閉與極端天氣影響，全球農產品價格指數攀抵兩年新高，而肥料供應問題與收成可能縮減，正推升食品通膨風險。

追蹤十項全球主要農作物的彭博農業現貨指數，已連續三個月上漲，攀抵2023年11月以來最高水準。伊朗戰爭爆發前，多數農產品價格受充裕庫存與豐收所壓抑，如今，從亞洲、澳洲美國的農民，同時面臨伊朗戰爭與乾旱帶來的多重衝擊，這些因素推升麵包、義大利麵和食用油等主食價格。

芝加哥期貨交易所（CBOT）交易最活躍的小麥期貨，自2月底戰事爆發以來已大漲11%，本周更觸及近兩年高點；玉米在過去兩個月上漲6%至一年來最高水準。另外，芝加哥大豆油價格今年已大漲近50%，棕櫚油價格也上漲12%。

新加坡StoneX Group農產品經紀人康偉強表示，「這場戰爭已透過能源、肥料與物流管道，實質改變供需平衡」。

他說，「若衝突持續，未來六到18個月的食品通膨率，恐再增加數個百分點」，消費者可能會逐漸感受到食品價格上升，尤其是主食類品項。

在此同時，美國大平原地區持續乾旱已推升小麥價格，而澳洲、俄羅斯等地的極端天氣預測則引發憂慮，外溢效應也波及玉米市場。

美國 澳洲 芝加哥

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