華許掌Fed獲參院初步通過 鮑爾最後一役…利率估不動

美國聯準會（Fed）台北30日凌晨2時宣布決策，各界認定利率將維持不變，而這將是主席鮑爾任內主持的最後一場決策會，因為川普提名的下屆聯準會主席人選華許29日在聯邦參議院銀行委員會贏得多數支持，為他在鮑爾任期屆滿後上任鋪平道路。

華許29日在參議院銀行委員會以13比11的票數，贏得支持。這使他有望在鮑爾於5月15日任期屆滿前，獲得參議院全院表決通過。華許的提名案之前遭共和黨參議員提利斯的阻撓，直到司法部於上周同意（暫時）放棄針對聯準會總部翻修預算超支案的刑事調查。

在利率決策公布前，美國公布的最新經濟數據都優於市場預期；商務部29日公布，剔除飛機和軍用硬體在內的核心耐久財訂單金額，3月成長3.3%，優於2月經上修後成長1.6%，是2020年年中以來最大增幅，延續了在人工智慧（AI）支出熱潮推動下已持續一年的穩健資本投資勢頭。

同日公布的3月新屋開工成長10.8%，折合年率為150萬戶，為2024年12月以來最高，也優於市場預估，代表儘管住房負擔能力擔憂持續存在，但住宅建築商仍提高了施工量。

目前美國的經濟環境，是能源價格居高不下。通膨率已連續五年高於Fed設定的2%目標，勞動市場雖然疲軟，但尚未陷入困境。這並非寬鬆政策的條件，至少目前還不是。

儘管Fed官員通常將價格急漲視為暫時現象，但他們也對中東衝突若升溫可能帶來的長期影響保持戒心。