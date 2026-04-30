川普傳指示長期封鎖伊朗 布蘭特油價衝破117美元

美國總統川普據傳指示幕僚準備對伊朗長期封鎖，用意在切斷德黑蘭政權財源，迫使伊朗在核武議題屈服。原油供應受阻問題短期看來無解，國際油價應聲上漲，布蘭特6月期貨一度大漲5.5%，衝破每桶117美元，連續八個交易日上揚。

華爾街日報（WSJ）引述多名美國官員說法報導，川普認為，伊朗提議先開荷莫茲海峽、擱置核問題，表明非真心談判，已指示幕僚做好長期封鎖伊朗港口的準備，目標打擊德黑蘭政權金流，迫使其讓步。川普這項決定代表戰爭進入新階段，凸顯他雖追求快速、可對外宣傳的勝利，眼前卻沒有萬全選項。

美伊戰爭進入新階段

澳洲國民銀行雪梨策略師卡崔爾說：「顯而易見，伊朗衝突陷入僵局，既不再有轟炸，衝突也未見解決，既沒有核武協議，荷莫茲海峽也沒有船隻通行。油價預計從現在起再獲支撐。」

知情官員透露，包括本周戰情室會議中，川普選擇透過封鎖進出伊朗港口的航運，持續施壓伊朗經濟和石油出口。他評估後認為，相較維持封鎖，其他無論是恢復轟炸或退出衝突，風險更高。

封鎖顯然衝擊伊朗經濟，伊朗貨幣里亞爾29日再寫新低，一度跌至180萬兌1美元。里亞爾匯率在衝突爆發後幾周大致保持穩定，但兩天前開始走跌。專家警告，伊朗通膨可能因而飆升。

在此同時，美國財政部28日警告，任何向伊朗支付費用換取通行荷莫茲海峽的金融機構，可能面臨美國制裁。同時，美國外國資產控制辦公室（OFAC）宣布，禁止直接或間接向伊朗政府或伊斯蘭革命衛隊支付荷莫茲海峽通行費，禁令適用對象包括美國個人、美國金融機構，以及由美國人擁有或控制的外國公司，外國金融機構或其他非美國人，只要涉及與被制裁或被封鎖對象的交易或活動，也將面臨重大制裁風險。

OFAC還追加制裁35名協助德黑蘭規避制裁的個人與實體，並點名中國山東省的獨立民營煉油廠，俗稱「茶壺」的煉油廠，指此公司是伊朗石油重要進口與精煉業者，部分煉油廠還曾透過美國金融體系進行美元交易，並採購美國商品。川普政府先前已對五家中國民營煉油廠祭出制裁，包括24日對大連恆力石化煉油廠出手。

隨著封鎖壓力升高，伊朗接下來可能加大對美方施壓，包括恢復攻擊區域能源設施，或鎖定執行封鎖任務的美國海軍資產，迫使華府在升高衝突或退讓談判之間做出選擇。

美伊戰爭已持續兩個月，成為川普的政治負擔。路透28日報導，二名美國官員與一名知情人士表示，美國情報機構正研究，若川普宣布單方面勝利，伊朗將如何回應，目的是了解川普可能從這場衝突中抽身的影響。