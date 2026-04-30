恩智浦本季財測優於預期

恩智浦半導體（NXP）上季營收表現優於市場預期，對本季營收也提出樂觀財測，顯示這家車用晶片大廠正從汽車產業長期景氣低迷與關稅的不確定性中復甦。

恩智浦半導體股價早盤飆升23%，創2010年12月以來最大漲幅。

恩智浦在美股28日盤後發布聲明表示，本季營收預估將達33.5億至35.5億美元，高於分析師平均預估的32.7億美元；經調整後毛利率將達57.5%至58.5%，而分析師預估為57.6%。

執行長索托梅爾（Rafael Sotomayor）在聲明中表示：「我們已建立的動能，預期將持續加速直到2026年底。」

恩智浦這類類比晶片製造商，正逐步走出長達兩年的需求低迷時期，因為客戶已大致消化在新冠疫情期間因晶片短缺而囤積的高庫存。恩智浦主要向汽車產業供應零組件，而該領域貢獻公司逾半營收。

回顧上季，恩智浦營收年增12%至31.8億美元，高於分析師平均預估的31.5億美元。上周，類比晶片同業德儀與意法半導體也公布優於預期的財報，受惠於全球AI競賽帶動資料中心支出激增。

類比晶片可將現實世界的輸入轉換為電子訊號，廣泛應用於各類裝置。