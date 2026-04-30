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三星家族資產 一年增一倍

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

三星電子前會長李健熙2020年過世後，有些觀察家推測，高達數十億美元的遺產稅可能會威脅到其家族對三星集團的掌控。然而，五年多過後，人工智慧（AI）帶動半導體產業飆升，反而幫助李氏家族更鞏固權力，其財富也在過去一年內翻增超過一倍。

彭博億萬富豪指數顯示，截至今年3月止，李氏家族的財富總額已從一年前的約201億美元，攀增至約455億美元，成為亞洲第三大富豪家族，比去年排名第十名大幅躍進。

三星約占南韓綜合股價指數（KOSPI）市值的四分之一，去年股價飆漲126%，創下逾20年來最佳年度表現。

三星共同執行長全永鉉3月在年度股東會上表示，AI基建投資帶起前所未見的半導體超級周期，AI記憶體需求預料將在2026年持續升高。三星定30日公布上季完整財報，先前公布的營業利益初估值已創下紀錄新高。

李氏家族將在本月繳清高達12兆韓元（81億美元）遺產稅的最後一筆。據彭博億萬富豪指數，李健熙獨子李在鎔的個人財富，過去一年已大幅攀增至269億美元，重登南韓首富寶座。

權力 南韓 三星

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