芬蘭電梯大咖收購同業

芬蘭電梯大廠通力（Kone）同意斥資294億歐元（344億美元），收購德國蒂升電梯（TK Elevator），可望打造出全球最大的電梯製造商。但由於可能面臨反壟斷審查，通力29日盤中股價下跌4.6%。

通力電梯29日宣布，將以現金與股票交易，買下私募股權業者安宏資本（Advent）和Cinven持有的蒂升電梯。

通力市值將翻倍至約300億歐元，超越美國競爭對手奧的斯（Otis Worldwide）、瑞士的迅達（Schindler Holdings）。

這是歐洲私募股權的最大宗脫手案之一，也是芬蘭史上規模最大的交易，合併後員工總人數超過10萬人、年度銷售逾200億歐元。

這樁交易有助通力擴張美國市場，北美占蒂升電梯總銷售的約三分之一，上年度營收達92億歐元。同時也能擴大通力的維修與汰舊換新服務，這是該公司電梯業務獲利最多的部分。

近年來中國大陸房市陷入長期低迷，重創電梯產業，需要另尋成長機會。通力說，合併案省下的成本，估計每年為7億歐元。但兩家公司都沒有宣布裁員人數。

分析師指出，由於電梯市場高度集中，收購案可能面對反壟斷審查。通力說有信心能獲得許可，預期最快將在2027年第2季完成交易。迅達已經表示，將質疑這宗收購案。

彭博產業分析師塔卡爾說，通力收購案很符合工業邏輯，能提高美國布局、強化服務密度、增加毛利，但股權稀釋、債務攀升、長期的反壟斷風險，導致少有容錯空間。而且反壟斷可能會強制出售部分資產、取得許可時日漫長，恐會減少綜效，限制交易案的整體上行空間。