不讓工會有理由爭獎金…三星傳考慮出大招 直接分拆半導體事業

三星記憶體事業獲利快速成長，已促使其他部門也要求加薪及加發獎金，工會成員氣焰日益高漲。三星據傳正評估採取「核彈級」措施，把以半導體為核心的裝置解決方案部門分拆成新公司，藉此削弱工會影響力。

三星工會成員正要求該公司把15%全年營業利益當成獎金發放，金額相當於約300億美元，否則可能在5月21日啟動為期18天的罷工。三星管理高層似乎對即將到來的罷工感到恐慌，願意考慮和推動先前難以想像的核彈級選項。

舉例來說，三星日前與南韓政府官員開會時，該公司一名主管隨口提議分拆旗下裝置解決方案部門。這名主管說：「三星電子各部門獲利落差很大，家電等部門薪酬無法與半導體部門匹配，工會正緊咬這點抗爭。」

不過，這名主管也坦承三星股東可能強烈反對這類舉措，該公司價值很可能縮水是一大阻礙。