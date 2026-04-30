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FT：記憶體產業迎長期榮景

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電
人工智慧的強勁需求，促使客戶與SK海力士和三星電子簽下多年長約。（法新社）
人工智慧的強勁需求，促使客戶與SK海力士和三星電子簽下多年長約。（法新社）

人工智慧（AI）的強勁需求，促使客戶與SK海力士和三星電子簽下多年長約。英國金融時報（FT）指出，投資人押注這波AI熱潮，將終結記憶體產業的暴起暴落，轉向迎接長期榮景。

SK海力士和三星電子均表示，客戶如今都爭取簽訂三至五年的合約，而非如往常逐季更新。這種轉變提升了需求的可見度，並降低供給過剩的風險，讓業者能以可控的方式擴大資本支出。

SK海力士表示，這種「結構性轉變」與過去榮景不同，在嚴重短缺的情況下，客戶優先考慮的是供應穩定而非價格。這種轉變強化市場預期心理，認為這個產業或許有望擺脫過去的劇烈起伏。

麥格理分析師金丹尼（音譯）說：「現正處於這波上升周期的第三年，目前看不到盡頭。晶片製造的複雜度已達到難以輕易增產的程度，預期明年短缺情況將進一步加劇。」野村證券分析師表示，第2季記憶體價格可能季增50%，把毛利率推升至80%以上，並預測這波上升周期可能持續三到五年。

彭博分析，三星電子和SK海力士今年淨利，預計分別為1,510億美元和1,150億美元，遠高於台積電（2330）的810億美元。但這兩家南韓業者的估值，不到預估盈餘的六倍，遠不及台積電的約19倍、輝達的22倍。這種差距反映了記憶體產業過去的周期性特質，分析師預期，隨著獲利穩定性改善，差距將會縮小。

分析師說，記憶體產業面臨供給吃緊，難以滿足全球資料中心建置所帶動的需求，讓記憶體成為AI供應鏈的關鍵瓶頸。不少人認為，這波短缺屬於結構性而非暫時性的現象，原因在於需求從周期性的消費性電子產品，轉向口袋深厚的AI超大規模雲端服務業者。

此外，鑒於興建新廠尚待時日，供應緊縮的情況在2028年前不太可能趨緩。SK海力士表示，今年將「大幅」增加資本支出，但預料技術的考驗將限制供應擴張的速度。

然而，記憶體產業仍面臨風險。產能的迅速擴張最終可能導致供過於求，特別是超大規模雲端服務業者（hyperscaler）可能放緩AI基礎設施投資。此外，陸企長鑫存儲與長江存儲等的競爭日益激烈，也引發了各界對中低階產品長期供應過剩的疑慮。

「晶片戰爭」作者米勒則提醒：「這無疑是超級周期，但不表示不會有起伏。縱使長期合約能平抑部分波動，資料中心業務仍有本身的周期。」

彭博 輝達 海力士

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