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阿聯宣布5/1退出OPEC 印度企業：充足能源有助經濟

中央社／ 記者李晉緯新德里29日專電

阿拉伯聯合大公國宣布退出石油輸出國組織（OPEC）與夥伴國OPEC+聯盟。印度最大再生能源公司阿達尼綠色能源執行董事阿達尼今天對此表示，這對印度而言或許是利多消息，因為有充足能源，助印度強化經濟韌性。

阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯長年在石油產量政策、競爭區域政治影響力上角力，在中東戰爭導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，全球能源供應出現短缺之際，宣布將於5月1日退出石油輸出國家組織及石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）聯盟。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，阿達尼綠色能源（Adani Green Energy）執行董事阿達尼（Sagar Adani）今天在參加活動時表示，阿拉伯聯合大公國宣布退出OPEC與OPEC+，對印度或許是利多，因為有充足的能源，將有助印度強化經濟韌性。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，阿達尼指出，印度面臨能源短缺的挑戰，但印度與阿拉伯聯合大公國的關係密切，讓印度可能因此受惠。

阿達尼認為，包括衝突的發生、能源短缺對市場的衝擊等因素，都會對經濟造成連鎖反應，而在這個世代，可否取得能源，將決定經濟韌性的強度。

阿達尼指出，即便印度的人均能源消耗量遠低於全球水準，但仍有進行結構性擴張的必要，因為這樣才能確保能源在未來是可負擔的、具永續性的。

阿達尼呼籲，要讓經濟保持長期穩定，降低能源對進口的依賴十分重要，因此應該要以更多元的方式獲取能源，例如將再生能源結合水力、火力、核能等，以確保電力能穩定供應。

阿達尼提到，印度過去10年維持一貫政策，基礎設施也持續發展，為擴大能源投資創造有利環境，這對印度維持成長和韌性來說至關重要。

今日印度（India Today）報導，OPEC多年來靠限制產量來管理石油供應，並以此支撐油價，成員國皆以限制產量的方式，來維持油價穩定，阿拉伯聯合大公國退出OPEC，意味該國將不再受相關限制。

阿拉伯聯合大公國的石油產能約在每天485萬桶左右，現在該國打算在2027年以前，將產量拉高到每天500萬桶。

OPEC成立的主要目的，是要協調成員國之間的石油生產政策，以穩定全球石油價格，並確保供應穩定；阿拉伯聯合大公國是OPEC成員中，最大的產油國之一，其產量約占OPEC總產量的12%。

再生能源 荷莫茲海峽 沙烏地阿拉伯

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