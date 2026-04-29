連鎖效應？阿聯拋震撼彈「退出OPEC」 專家點名3國家恐跟著退群

阿拉伯聯合大公國4月28日（周二）宣布，將從5月1日起正式退出石油輸出國組織（OPEC）及「OPEC+」機制。美媒指出，為提升產能投入巨資的成員國，愈發不願受制於OPEC的配額限制，且專家指OPEC組織長期面臨成員國遵守配額情況不一的困境。這一矛盾或會成為日後更多國家退出的理由。

阿拉伯聯合大公國並非第一個退出國家

近年來，包括卡達、厄瓜多、安哥拉在內的國家均已陸續退出OPEC，理由是對配額制度感到不滿，或是國家優先事項有所調整。卡達於2019年退出，厄瓜多及安哥拉則分別於2020年、2024年終止成員資格。

CNBC報導，根據國際能源總署數據，阿拉伯聯合大公國3月的石油日產量約為237萬桶，但其可持續產能其實達到每日430萬桶。組織為了支撐石油價格設配額限制，但投入巨額投資的成員國，愈來愈不願受制於此制度。

利波石油諮詢公司（Lipow Oil Associates）總裁利波（Andy Lipow）表示，「阿拉伯聯合大公國退出是該組織成員變動的又一章節。如果遵守配額的國家對那些無遵守的國家感到厭倦，我們可能會看到更多國家退出，這最終或使OPEC失去作為卡特爾組織的意義」。

利波還補充稱，「雖然阿拉伯聯合大公國已經退出OPEC，但它並非第一個，也可能不會是最後一個」。

盤點其他可能退群國家

Kpler首席石油分析師史密斯（Matt Smith）認為，哈薩克也是潛在的退出國之一。「哈薩克去年產量嚴重過剩，因此他們可能將此視為退出該組織的潛在契機」。史密斯亦認為奈及利亞也是潛在退出者。

作為非洲最大的原油生產國，奈及利亞日益重視國內煉油，尤其依托丹格特煉油廠（Dangote refinery），從而降低對出口市場的依賴，也可能降低其繼續遵守產量配額規則的意願。

史密斯解釋稱，丹格特煉油廠的產能提升意味著該公司能在國內處理更多原油，並獲取更高的燃料利潤。這將降低其對OPEC透過限產來支撐原油價格策略的依賴，轉而更加重視提高產量及下遊收益。

此外，市場觀察人士表示，委內瑞拉隨著產量復甦速度超出預期，加上政治環境可能變得更傾向美國，也是潛在退出者。

凝聚力減弱或導致油市波動加劇

阿拉伯聯合大公國的退出正值OPEC面臨分裂之際。包括伊朗、利比亞、委內瑞拉在內的數個成員國，因受到制裁或陷入衝突而獲豁免配額，這讓維持組織凝聚力變得更加困難。而拉皮丹能源集團（Rapidan Energy Group）總裁Bob McNally則表示，任何對OPEC+規則的削弱，都可能放大石油價格的波動。

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文章授權轉載自《香港01》