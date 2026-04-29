聽新聞
0:00 / 0:00
傳貿聯想買黑石旗下Interplex ICT部門 金額估超過10億美元
貿聯公司據傳考慮收購黑石（Blackstone）旗下Interplex資訊與通訊技術（ICT）部門，這樁交易價值可能超過10億美元。
彭博資訊引述知情人士說法報導，貿聯已聘請財務顧問並提出收購提案，但其他同業和MBK合夥公司等私募股權業者，也對Interplex ICT事業感興趣。黑石2022年從私募股權基金霸菱亞洲（Baring Private Equity Asia）手中買下Interplex，交易金額未公布。
總部設在新加坡的Interplex生產用於電動車、自動駕駛、醫學與生命科學及雲端運算的零組件，旗下ICT事業聚焦於網路圍籬、伺服器、磁碟機、穿戴式裝置和行動裝置等領域；貿聯、黑石和MBK代表都拒絕置評。
貿聯股價今年來大漲逾八成，目前市值約172億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。