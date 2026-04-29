歐盟：未有效防止13歲以下孩童使用FB與IG Meta恐面臨巨額罰款

歐盟今天表示，美國科技巨擘Meta未能有效防止13歲以下孩童使用社群媒體臉書（Facebook）及Instagram，恐導致他們接觸不當內容，Meta可能因此面臨巨額罰款風險。

法新社報導，歐盟近月來強化兒童網路保護措施，數個成員國正考慮禁止16歲以下兒少使用社群媒體。

澳洲率先禁止16歲以下兒少使用這類社群平台後，歐盟面臨採取更廣泛行動的壓力，執行委員會正研議是否在全歐盟推動社群媒體使用年齡限制。

歐盟表示，最新調查顯示Meta違反數位內容相關規範，並要求Meta加強措施，預防、偵測及移除13歲以下用戶的Facebook和Instagram帳號。

根據Meta自身服務條款，使用這些社群平台的最低年齡為13歲。

然而，歐盟初步調查指出，Meta在執行自身年齡限制規定方面缺乏有效措施，難以查核孩童是否透過輸入虛假出生日期建立帳號。

歐盟還提到，來自各地的大量證據顯示，約有10%至12%的13歲以下孩童使用Meta這些平台。

歐盟科技事務主管維爾庫南（Henna Virkkunen）說：「服務條款不應只是紙上談兵，而是保護包括兒童在內用戶的具體行動基礎。」

若歐盟監管機構對Meta的看法獲得證實，歐盟可對Meta處以最高達其全球年營收6%的罰款。

Meta對歐盟的調查結果表達異議，其發言人強調，「我們明確規定Instagram與Facebook僅限13歲及以上人士使用，並已採取措施偵測及移除任何未達該年齡的帳號」，公司將持續與歐盟進行溝通。