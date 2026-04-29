伊朗戰爭和談陷僵局 亞股走勢不一

晶片股這波漲勢氣數已盡了嗎？分析師指出，就技術面而言，短線似已過熱。但檢視最近漲最猛的股票是哪些，就會發現美股這波漲勢分布得更廣，不只是大型科技股而已，更不局限於人工智慧（AI）股。

2026-04-29 18:21