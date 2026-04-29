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伊朗戰爭和談陷僵局 亞股走勢不一

中央社／ 香港29日綜合外電報導

伊朗戰爭和談進展停滯，戰略要道荷莫茲海峽重新開放未見希望，國際油價持續上漲，亞洲股巿今天走勢不一。

法新社報導，白宮表示，總統川普及其團隊正在考慮德黑蘭最新提出、旨在恢復荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運的提議，但有線電視新聞網（CNN）與「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，川普對此抱持懷疑態度。

伊朗國防部發言人塔萊伊尼克（Reza Talaei-Nik）則表示，美國「必須放棄非法且不合理要求」，並稱美國「已無力再對獨立國家發號施令」。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「伊朗希望解除封鎖，恢復石油流通，但掌握主導權的華府不到最後時刻不急於讓步。」

他表示：「僵局持續越久，連鎖反應也會越明顯。儲油壓力增大、生產風險逐漸浮現，整個體系開始緊繃，這些都會反映在期貨價格上。」

港股恆生指數收漲1.7%，來到26111.84點。上證指數收漲0.7%，來到4107.52點。東京股巿遇假日休市。

至於其他亞股，首爾、雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿收漲。台北、雪梨、新加坡、吉隆坡股巿收跌。

美國 伊朗 亞股 荷莫茲海峽 石油 期貨

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