聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗戰爭和談陷僵局 亞股走勢不一
伊朗戰爭和談進展停滯，戰略要道荷莫茲海峽重新開放未見希望，國際油價持續上漲，亞洲股巿今天走勢不一。
法新社報導，白宮表示，總統川普及其團隊正在考慮德黑蘭最新提出、旨在恢復荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運的提議，但有線電視新聞網（CNN）與「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，川普對此抱持懷疑態度。
伊朗國防部發言人塔萊伊尼克（Reza Talaei-Nik）則表示，美國「必須放棄非法且不合理要求」，並稱美國「已無力再對獨立國家發號施令」。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「伊朗希望解除封鎖，恢復石油流通，但掌握主導權的華府不到最後時刻不急於讓步。」
他表示：「僵局持續越久，連鎖反應也會越明顯。儲油壓力增大、生產風險逐漸浮現，整個體系開始緊繃，這些都會反映在期貨價格上。」
港股恆生指數收漲1.7%，來到26111.84點。上證指數收漲0.7%，來到4107.52點。東京股巿遇假日休市。
至於其他亞股，首爾、雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿收漲。台北、雪梨、新加坡、吉隆坡股巿收跌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。