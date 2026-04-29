美股後續是漲是跌？ 專家：就看「這80秒」

透過29日美股盤後緊鑼密鼓釋出的科技巨頭財報，投資人正尋覓後續幾周股市漲跌的線索。

彭博資訊報導，Google母公司字母、亞馬遜、Meta、微軟，都將在29日盤後公布財報，如果發布時點如同前一季，一切將在短短80秒內揭曉。

Jonestrading公司首席策略師歐洛克說，「我已記不起有哪時候這麼多企業一次公布業績」，「一切將會非常忙碌」。

財報影響將十足深遠。前述這四家企業，與輝達、蘋果、特斯拉同屬美股科技七雄，近幾周成為標普500指數迭創新高、有望締造2020年11月來最佳表現的驅動引擎。這四家公司，也在人工智慧（AI）基礎設施支出上居前，使晶片製造商、記憶體製造商躍身股市熱門題材。

相較於電商、數位廣告、軟體等銷售表現，交易員將聚焦於AI資本支出與相關營收成長的細節。

Ameriprise首席市場策略師薩利姆貝內說，「如果資本支出前景，搭配正面、可量化的營收數據、以及看旺的獲利與營收財測，我想市場會接受資本支出增加。」「如果前景有些許差池，將為標普500指數帶來更多波動與壓力」。