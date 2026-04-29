半導體股該停利了？分析師：這波漲勢不全是AI行情 晶片股底部有撐

晶片股這波漲勢氣數已盡了嗎？分析師指出，就技術面而言，短線似已過熱。但檢視最近漲最猛的股票是哪些，就會發現美股這波漲勢分布得更廣，不只是大型科技股而已，更不局限於人工智慧（AI）股。

美股這波漲勢從3月30日開始展開，市場顯然相信伊朗戰爭最糟時期已過，重新燃起勇於承擔風險的「動物精神」。新聞標題大多以「AI狂熱捲土重來」稱之，但其實不全是如此。

美股這波漲勢主要是「伺服器概念股」行情

檢視3月底至4月24日（周五）的股價表現可知，美股七大科技巨型股在這段期間股價確實漲很大，合計貢獻標普500指數期間增加市值的60%，貢獻最大的依序是：輝達（Nvidia）、Google母公司Alphabet、亞馬遜、博通（Broadcom）、微軟、蘋果和Meta。這並不令人意外，畢竟這些大型股的市值本來就高。

檢視這段期間的漲幅百分比發現，漲幅最大的前15支標普500成分股，不是半導體股就是電腦網路設備股，由此證明這波漲勢是「資料中心概念股行情」，比稱之為「AI概念股行情」精確。

前文提及的七大科技股，都不在這波漲幅前30名的標普500成分股之列，據此研判，投資人近來首選押寶的標的，是產品用來打造資料中心的硬體股，更勝過持續砸巨資布建資料中心的超大規模雲端服務業者（hyperscalers）。

而且，許多核心事業與AI沾不上邊的個股，也表現強勁，從工業股到金融股都有。自3月底以來，跌幅最深的標普500成分股則集中在四類型戰爭概念股：能源股、防禦型股（消費必需品、醫療保健和電信）、航太股和國防股，以及一些投資人擔心受AI威脅的軟體股（ServiceNow、Salesforce）。這與「戰爭告終、可開始慶祝」的市場論述相符。值得注意的是，中、小型股也隨同大型股一併自低谷彈升。

三股需求讓晶片股底部有撐：資料中心、電網、電動車

以技術指標來看，美國半導體股短線漲幅已顯得牽強。不過，MarketWatch受訪分析師大多認為，純粹就基本面而論，晶片股仍十分吸引人。

華爾街日報28日報導，OpenAI去年未達到部分營收和用戶成長目標，觸動半導體股一陣賣壓，費城半導體指數收跌3.6%，跌幅為3月30日美股這波反彈以來最大。

但若這波行情主要反映看好「伺服器概念股」，那麼晶片股這波漲勢應該尚未結束。

分析師指出，只要超大規模雲端業者持續砸重金蓋新資料中心以驅動AI應用，晶片需求就可望持續強勁，繼續帶旺晶片股行情。

再者，AI不是唯一讓晶片股看好的投資題材。美國電網電氣化，以及全球日益採用電動車，都會帶動晶片需求，是另外兩個明顯的利多因素。

Bokeh Capital Partners創辦人暨投資長佛芮絲特說：「我們不知最終生態系是什麼模樣，但到某個時點，AI應會交出驚人的生產力。」

佛芮絲特預期，這些原因可望讓半導體股底部有撐，就算現在不能確定誰會是這波AI基礎設施投資熱潮的最後大贏家，已可確定半導體大廠從中受益。一年前，誰會料到暮氣沉沉的英特爾，竟然會鹹魚大翻生，近來股價漲得比輝達還猛？

半導體股該不該賣？看你著重短線或長期投資

瑞穗美洲公司常務董事歐瑞根說，投資人該不該賣半導體股，對股市已變成「兆美元級的問題」，也是客戶最近最常關切的問題。

歐瑞根說，現在獲利了結的誘因或許很強，但也有風險，因為在市場「動物精神」十足之時，投資人往往一逮到股價拉回的機會，就迅速進場逢低買進。他說：「目前占上風的市場動能，是任何回檔都是買點。」

分析師的看法是，半導體股短線走勢或許會大受技術因素影響，但長期走勢更取決於基本面因素，例如盈餘成長。多方目前看好半導體股後市的一大理由，正是華爾街分析師一直大幅調升對半導體公司的每股盈餘預測。FactSet數據顯示，分析師對費半指數成分股合計的每股盈餘共識預測值已突破376美元。

綜合以上，或許可歸納出一個結論：半導體股短線漲幅已大，或許可考慮減碼；長線仍有基本面支撐，至少目前為止公布的第1季企業盈餘表現仍強。

唯一懸而未決的問題是：投資人的風險胃納是否還有擴大的空間？目前看來，市場「動物精神」還挺強的。