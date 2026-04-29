AI帶動美股資金回流龍頭 輝達市值衝上5兆美元、英特爾飆漲23%

輝達（NVIDIA）近日市值突破5兆美元，英特爾（Intel）於上周四（4月23日）公布財報後，股價於隔日飆升逾23%，成為市場焦點。貝萊德投信表示，生成式AI帶動資料中心與AI運算需求持續擴大，推升企業營收與獲利，AI亦逐步由題材轉為實質成長動能，成為近期美股的重要支撐來源。惟要注意的是，在市場波動加劇的環境下，與其集中單一產業，可透過布局標普500市值前50大企業更有助於在掌握AI長線趨勢的同時，兼顧跨產業分散配置。

貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813）基金經理人楊貽甯表示，即便全球仍存在地緣政治與政策變數，市場焦點已逐漸回到經濟成長與企業獲利本身。在大型企業財報表現相對穩健的帶動下，美國股市目前持續展現吸引力，亞洲市場亦同步走強，台股、日股與韓股近期皆來到歷史高點附近，反映全球資金對成熟市場的信心。

隨著股價水位提升，市場討論的重心也逐步轉變。楊貽甯指出，投資人關注的不再只是「成長是否存在」，而是成長動能能否延續，市場因而更加重視經濟數據與企業基本面表現，整體投資氛圍趨於理性。在此環境下，相對具備較穩定獲利能力與競爭優勢的企業，將可能更容易持續獲得市場青睞。

從目前美國財報季來看，約76%企業獲利優於預期、86%營收優於預期，其中65%同時優於預期。市場預估第1季獲利與營收年增率分別為約13.1%與9.7%，均高於2025年第4季。整體而言，企業獲利表現相對穩健，顯示基本面仍具支撐力；隨著市場預期與實際逐步收斂，股價更回歸基本面，投資人也更能聚焦長期成長價值。

在此基礎下，市場動能雖由AI驅動，但企業的成長來源已逐步擴散至不同產業。楊貽甯強調，大型龍頭企業多橫跨科技、消費、醫療與工業等領域，不僅能直接受惠AI發展，也可同步參與整體經濟與企業投資循環，提供更為多元的成長來源，有助於在不同市場環境中維持相對穩健的表現。

貝萊德投信表示，投資策略的核心不在於追逐單一熱門題材，而是選擇能長期參與美國經濟與企業成長的方式。009813聚焦美國S&P500指數中，市值前50大企業，等同於布局科技、消費、醫療與工業等關鍵產業的龍頭公司，讓投資人無需個別選股，也能掌握市場最具代表性的企業，參與美股長期成長動能。