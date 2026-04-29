油價飆升絆倒金價！ 外媒評黃金長線「延遲但不脫軌」 曝3大不敗支撐

受到中東地緣政治與荷莫茲海峽封鎖的影響，國際油價近期大幅飆升，連帶引發通膨加劇的擔憂。盛寶銀行（Saxo）商品策略主管漢森（Ole Hansen）發布最新報告指出，這波由油價帶動的通膨風險，正成為短期內壓抑金價表現的最大絆腳石。不過，黃金的長線多頭格局並未遭到破壞，漲勢僅是「延遲而非脫軌」。

黃金市場近期經歷了劇烈的重整。隨著伊朗戰爭導致荷莫茲海峽運輸幾乎停擺，布蘭特原油價格突破每桶111美元（約新台幣3508元）。漢森指出，目前主導貴金屬市場短期走勢的關鍵並非地緣政治緊張，而是「能源成本上升帶來的通膨衝擊」。

通膨升溫強化了市場對美國聯準會（Fed）將維持「更長時間高利率」的預期，同時帶動美元走強。在此總體經濟背景下，無孳息資產的黃金短期內面臨強大阻力，引發技術性拋售，金價從先前5,595美元（約新台幣17萬6799元）的歷史高點一路回檔，跌破4,650美元（約新台幣14萬6938元）的近期支撐位，創下三周新低。

儘管短期面臨油價與利率的強大逆風，且先前市場預期「年底前上看6,000美元」的目標時程可能遭到推遲，但漢森強調，支撐黃金過去兩年大漲的「結構性驅動力」依舊完好無缺，甚至更加強大：

1.停滯性通膨風險：能源危機對物價與經濟活動的衝擊，使停滯性通膨陰霾揮之不去。 2.財政債務攀升：全球多國財政負擔持續加重，市場避險需求不減。 3.去美元化趨勢：儘管美元儲備貨幣的地位短期無虞，但各國央行與主權機構持續將外匯存底多元化，逐步降低對美元的依賴，而黃金正是最天然的替代儲備資產。

有別於白銀等工業金屬容易受到價格飆漲而破壞實體需求，黃金作為「貨幣金屬」的屬性使其對價格上漲的免疫力較高。從技術面來看，金價目前正處於修正階段，但其200日移動平均線（目前約落在4,250美元（約新台幣13萬4308元）附近）仍提供強大的長線支撐。只要該關卡守住，長期上升趨勢就維持不變。