地緣政治衝擊北歐供應鏈 芬蘭對中依賴度居5國之冠

芬蘭經濟研究院（ETLA）最新研究指出，北歐5國雖然同為高度仰賴對外貿易的小型開放經濟體，但面對地緣政治衝擊時的避險能力卻各不相同。芬蘭對中國進口的依賴程度是北歐之冠，其中以鋰離子電池的供應缺口風險最高。

這份研究由ETLA與丹麥統計局及其他北歐統計機構聯合完成，並獲北歐部長理事會（Nordic Council ofMinisters）資助，目的是評估5國在關鍵進口物資中斷時的應對能力，並追蹤各國供應鏈的風險曝險程度。

研究顯示，丹麥與瑞典最擔心的風險來自美國進口中斷，芬蘭與冰島的曝險壓力則集中在中國，挪威的進口缺口則較分散，無單一集中趨勢。就抗壓性而言，瑞典與冰島表現最強，挪威與丹麥最脆弱，芬蘭位居中段。

芬蘭從國外進口的商品中，有57%屬於中間產品（Intermediate goods），這類商品並非直接售予消費者的成品，而是工廠用來加工、組裝成最終產品的投入品或零組件，例如鋼材、半導體或電子元件，此一比例高居北歐5國之首。

其中，鋰離子電池及其零件是芬蘭風險最集中的項目；2024年，芬蘭此類高風險進口品有近38%來自中國，遠高於瑞典的17%及丹麥的11%。

ETLA研究主任阿里-伊爾克（Jyrki Ali-Yrkkö）指出，芬蘭一旦特定地區或供應商出現狀況，短時間內極難尋替代來源。他說，過度仰賴單一供應國本就是風險，在全球局勢動盪之際，各國更必要持續監控供應鏈動態。

阿里-伊爾克向芬蘭通訊社（STT）直言，貿易早已不只是生意，地緣政治的角力滲透至每一條供應鏈。他認為，數年前普遍相信「經貿往來能維護世界和平」的觀點，現在看來顯得站不住腳。美國總統川普的關稅攻勢與中國對稀土的出口管制，正是各國將貿易視為談判籌碼的典型案例。

阿里-伊爾克也點出北歐國家間尚未開發的互補潛力，目前5國平均僅向北歐夥伴採購約21%的中間產品，他認為應深入探討擴大區域內採購的可能性。不過他坦言，並非所有缺口都能互補，「以鋰電池為例，目前在北歐地區根本找不到穩定供貨源」。

全球化曾被視為不可逆的浪潮，如今卻見退潮趨勢。阿里-伊爾克形容，地緣經濟（Geoeconomics）雖來勢洶洶，但他不認為情勢已陷僵局，「這股博弈趨勢並非無止盡，終將隨時間推移做出修正與降溫」。