近年歐洲最大規模收購案！通力電梯砸294億歐元 併購德國蒂升電梯

芬蘭電梯大廠通力（KONE），斥資294億歐元（約新台幣1.08兆元），擬收購德國蒂升電梯TK Elevator，若順利成交，將成為歐洲近年最大規模的收購案，也是芬蘭史上最高價值的收購案。通力指出，此項交易尚需經過相關監管機構及通力股東會的批准，預計最快於2027年第2季完成。

通力電梯29日宣布，與私募股權公司Advent International和Cinven領導的財團達成協議，將以現金與股票交易方式進行合併TKE（TK Elevator）。

通力表示，這項橫跨產業的重大交易，結合了兩家在全球市場極具競爭力的企業。雙方在地理區域與創新平台上具有高度互補性。合併後的新集團將具備均衡的全球版圖、領先的電梯保養維修（Service）與汰舊換新（Modernization）能力，並擁有更多資源來加速開發數位化服務與新一代解決方案。

通力表示，根據最近一個會計年度的數據估算，合併後集團年銷售額約達205億歐元，營收占比約 65%來自電梯保養維修與汰舊換新業務，全球受託維護數量約為320萬台，預計每年可產生約7億歐元的協同效應。

另，預計這些綜效將透過提升服務網絡密度、強化研發資源、優化平台、提高採購效率以及節省行政成本來達成。

通力表示，對於客戶而言，雙方合併將帶來更快的技術創新、更優質的安裝與維修服務，並能更有效地為全球老化嚴重的電梯設施提供安全且永續的更新服務。

通力表示，合併後的集團將由通力現任總裁兼執行長 Philippe Delorme 領導，Ilkka Hara 擔任財務長。通力董事會主席 Antti Herlin 將繼續留任，確保集團長期策略的穩定性與連續性。

通力總裁兼執行長Philippe Delorme 表示，一個多世紀以來，通力與 TKE 與城市化的進程並肩成長。透過這次結盟，我們為一家更具創新力的公司奠定了基石，也強化了我們在快速變遷的環境中，滿足客戶對永續解決方案需求的能力，我們將攜手塑造城市移動的未來。

TKE 執行長 Uday Yadav 則表示，我們與通力身為同業，對其百年基業深感敬佩。未來我們將集結兩家公司的精華，為我們的客戶、員工以及我們所服務的城市提供最好的服務。

Cinven聯席執行合夥人 Bruno Schick指出，TKE走過了一段非凡的旅程。我們與TKE管理團隊及全體員工並肩作戰，自豪地陪伴並支持它從集團分拆，一路蛻變為今日世界級的策略平台，在服務與創新領域持續追求卓越，為所有利益關係人創造豐碩的價值。

此次與通力的合併計畫，為加速城市移動創新提供了絕佳機會。作為合併後公司的股東，我們很高興看到這家企業已為下一個成長階段做好了萬全準備。

Advent執行合夥人 Ranjan Sen表示，自2020年收購TKE以來，我們與管理層及員工緊密合作，共同完成了複雜的業務分拆，並將其打造成一家極具韌性的專注型企業。持續在技術、創新與產品研發上的深度投入，讓TKE成長為城市移動領域的領導者。

展望未來， Ranjan Sen表示，深信兩家高度互補的企業合而為一，在電梯與電扶梯產業共同打造世界級企業，具有強大的產業邏輯。我們持續持有合併後公司的股份，正是對其長期潛力充滿信心的最好證明，也期待繼續支持管理團隊開展這嶄新的篇章。