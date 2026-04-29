快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

近年歐洲最大規模收購案！通力電梯砸294億歐元 併購德國蒂升電梯

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
芬蘭電梯大廠通力（KONE），斥資294億歐元（約新台幣1.08兆元），擬收購德國蒂升電梯TK Elevator，若順利成交，將成為歐洲近年最大規模的收購案，也是芬蘭史上最高價值的收購案。圖／路透社
芬蘭電梯大廠通力（KONE），斥資294億歐元（約新台幣1.08兆元），擬收購德國蒂升電梯TK Elevator，若順利成交，將成為歐洲近年最大規模的收購案，也是芬蘭史上最高價值的收購案。圖／路透社

芬蘭電梯大廠通力（KONE），斥資294億歐元（約新台幣1.08兆元），擬收購德國蒂升電梯TK Elevator，若順利成交，將成為歐洲近年最大規模的收購案，也是芬蘭史上最高價值的收購案。通力指出，此項交易尚需經過相關監管機構及通力股東會的批准，預計最快於2027年第2季完成。

通力電梯29日宣布，與私募股權公司Advent International和Cinven領導的財團達成協議，將以現金與股票交易方式進行合併TKE（TK Elevator）。

通力表示，這項橫跨產業的重大交易，結合了兩家在全球市場極具競爭力的企業。雙方在地理區域與創新平台上具有高度互補性。合併後的新集團將具備均衡的全球版圖、領先的電梯保養維修（Service）與汰舊換新（Modernization）能力，並擁有更多資源來加速開發數位化服務與新一代解決方案。

通力表示，根據最近一個會計年度的數據估算，合併後集團年銷售額約達205億歐元，營收占比約 65%來自電梯保養維修與汰舊換新業務，全球受託維護數量約為320萬台，預計每年可產生約7億歐元的協同效應。

另，預計這些綜效將透過提升服務網絡密度、強化研發資源、優化平台、提高採購效率以及節省行政成本來達成。

通力表示，對於客戶而言，雙方合併將帶來更快的技術創新、更優質的安裝與維修服務，並能更有效地為全球老化嚴重的電梯設施提供安全且永續的更新服務。

通力表示，合併後的集團將由通力現任總裁兼執行長 Philippe Delorme 領導，Ilkka Hara 擔任財務長。通力董事會主席 Antti Herlin 將繼續留任，確保集團長期策略的穩定性與連續性。

通力總裁兼執行長Philippe Delorme 表示，一個多世紀以來，通力與 TKE 與城市化的進程並肩成長。透過這次結盟，我們為一家更具創新力的公司奠定了基石，也強化了我們在快速變遷的環境中，滿足客戶對永續解決方案需求的能力，我們將攜手塑造城市移動的未來。

TKE 執行長 Uday Yadav 則表示，我們與通力身為同業，對其百年基業深感敬佩。未來我們將集結兩家公司的精華，為我們的客戶、員工以及我們所服務的城市提供最好的服務。

Cinven聯席執行合夥人 Bruno Schick指出，TKE走過了一段非凡的旅程。我們與TKE管理團隊及全體員工並肩作戰，自豪地陪伴並支持它從集團分拆，一路蛻變為今日世界級的策略平台，在服務與創新領域持續追求卓越，為所有利益關係人創造豐碩的價值。

此次與通力的合併計畫，為加速城市移動創新提供了絕佳機會。作為合併後公司的股東，我們很高興看到這家企業已為下一個成長階段做好了萬全準備。

Advent執行合夥人 Ranjan Sen表示，自2020年收購TKE以來，我們與管理層及員工緊密合作，共同完成了複雜的業務分拆，並將其打造成一家極具韌性的專注型企業。持續在技術、創新與產品研發上的深度投入，讓TKE成長為城市移動領域的領導者。

展望未來， Ranjan Sen表示，深信兩家高度互補的企業合而為一，在電梯與電扶梯產業共同打造世界級企業，具有強大的產業邏輯。我們持續持有合併後公司的股份，正是對其長期潛力充滿信心的最好證明，也期待繼續支持管理團隊開展這嶄新的篇章。

芬蘭 歐洲 德國

延伸閱讀

歐洲議會通過歐盟7年長期預算案 規模達74兆元

芬蘭鋰礦開發案開始運作 歐洲朝供應自主邁進

Liminal 攜手台灣大哥大、精誠資訊 搶攻虛擬資產託管商機

相關新聞

整理包／阿聯退群 OPEC衝擊全解析

在伊朗戰事持續與荷莫茲海峽受阻之際，阿拉伯聯合大公國宣布5月起退出石油輸出國組織（OPEC），直接削弱OPEC調控供應的關鍵工具，也讓原本被掩蓋的產量路線之爭浮上檯面。

美國禁止向伊朗支付荷莫茲通行費！警告外國銀行踩線恐遭制裁

美國財政部28日警告，任何向伊朗支付費用換取通行荷莫茲海峽的外國金融機構，可能面臨美國制裁。同時，美國外國資產控制辦公室（OFAC）追加制裁35名協助德黑蘭規避制裁的個人與實體，並再度點名中國大陸山東

神操作！台積電在費半創新高之際出清安謀持股

台積電（2330）今天代子公司TSMC Partners Ltd.公告，已出清安謀（Arm）持股，套現2.31億美元。

馬斯克嗆奧特曼「偷走慈善機構不OK」！OpenAI審判登場

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的法律戰，本周二在加州奧克蘭聯邦法院正式開庭。馬斯克出庭作證指控OpenAI背離創立初衷，將原本為公益設立的人

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

地緣政治衝擊北歐供應鏈 芬蘭對中依賴度居5國之冠

芬蘭經濟研究院（ETLA）最新研究指出，北歐5國雖然同為高度仰賴對外貿易的小型開放經濟體，但面對地緣政治衝擊時的避險能力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。