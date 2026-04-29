美加強布局巴爾幹半島 波士尼亞等國簽能源協議

巴爾幹半島國家今天簽署涉及美國企業的重大能源協議，這個地區正在擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，華府稱此舉顯示美國加強對巴爾幹半島的布局。

法新社報導，克羅埃西亞、波士尼亞與阿爾巴尼亞簽署價值數十億美元的協議，其中包括一項重大天然氣管線協議，目的在讓波士尼亞擺脫對俄羅斯天然氣供應的依賴。

克羅埃西亞的希納通訊社（HINA）報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）在杜布洛夫尼克（Dubrovnik）舉行的三海倡議（Three Seas Initiative）會議上表示：「歐洲這個地區正在回歸理性，通往繁榮的道路需要更多能源，而非更少的能源。」

克羅埃西亞與波士尼亞簽署的管線工程價值15億美元，將使波士尼亞連接歐洲天然氣網絡，特別是連接克羅埃西亞境內一座接收大量美國天然氣的液化天然氣接收站。

萊特表示，這僅是克羅埃西亞簽署的數項協議之一，總值達「數十億美元」。

同一天，美國駐希臘大使季伏爾（KimberlyGuilfoyle）在社群平台X上發文表示，阿爾巴尼亞也簽署一項為期20年的美國液化天然氣供應架構協議，價值60億美元。

季伏爾表示，阿爾巴尼亞還簽署一份諒解備忘錄，將在阿爾巴尼亞南部市鎮夫羅勒（Vlora）開發一座能源中心，其中包括一座燃氣發電廠。

簽署儀式結束後，阿爾巴尼亞總理拉瑪（EdiRama）表示，與美國的夥伴關係傳遞一個明確訊息。他說：「即使是小國也能採取大膽的舉措，成為解決我們當前一些最迫切挑戰的一部分。」

克羅埃西亞與波士尼亞天然氣管線計畫是由AAFS基礎設施與能源公司（AAFS Infrastructure and Energy）推動，這家公司是由美國總統川普前律師賓納爾（Jesse Binnall）以及川普前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）的胞弟約瑟夫．佛林（JosephFlynn）領導。

然而，這個管線提案引起布魯塞爾與環保團體的擔憂。波士尼亞目前是歐洲聯盟（EU）候選成員國，歐盟駐波士尼亞大使先前曾敦促波士尼亞，在簽署能源計畫合約時應「審慎考慮其義務」。