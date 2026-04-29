FT: 記憶體產業迎結構性轉變 AI長約潮助業者擺脫景氣起伏常態

投資人紛紛押注記憶體晶片商將迎接長期的榮景，SK 海力士和三星電子表示，在人工智慧（AI）強勁需求之下，客戶為確保貨源，都爭取和他們簽下多年長約。

海力士表示，這種「結構性轉變」與過去的景氣榮景不同，因為在嚴重短缺的情況下，客戶優先考慮的是供應穩定性而非價格。這種轉變更強化市場預期心理：這個長期受景氣循環波動的產業，或許終於擺脫過去劇烈起伏的常態。

英國金融時報引述分析師報導，記憶體產業正因晶片業者難以滿足全球資料中心建置所帶動的需求，面臨供應緊縮的困局，記憶體成為 AI 供應鏈中的關鍵瓶頸。

不少人認為，這波短缺屬於結構性而非暫時性的現象，原因在於需求已從周期性的消費性電子產品，轉向口袋深厚的 AI 超大規模雲端服務業者（hyperscaler）。隨著 AI 普及至日常應用領域，需求也更加持久，進而提升了各類裝置和服務對記憶體的需求。

SK 海力士和定於明天（周四）公布財報的三星電子均表示，客戶爭取簽訂三至五年的合約，而非往常的逐季更新的協議。如此轉變提升了需求的可見度，並降低供給過剩的風險，讓業者能以可控的方式擴大資本支出。

分析師表示，鑒於興建新廠尚待時日，供應緊縮的情況在 2028 年前不太可能舒緩。SK海力士表示，今年將「大幅」增加資本支出，但預料技術上的考驗將限制供應擴張的速度。

麥格理分析師 Daniel Kim 說：「現正處於這波上升周期的第三年，且目前看不到盡頭。晶片製造的複雜度已達到難以輕易增產的程度，預期明年短缺情況將進一步加劇。」

野村證券分析師 CW Chung 表示，記憶體價格第2季可能比上季上漲多達五成，進而將毛利率推升至 80% 以上。他說，長期合約占比增加將減少價格劇烈波動。

Chung指出，「記憶體晶片已成為 AI 基礎設施的核心支柱，並預測這波上升周期可能持續三到五年。

據彭博分析，三星電子和 SK 海力士今年淨利預計分別為 1,510 億美元和 1,150 億美元，遠高於台積電的 810 億美元。

不過，這兩家南韓業者按預估獲利估算的本益比仍只有 6 倍，相較之下，台積電約為 19 倍，輝達則為 22 倍。此差距反映了記憶體產業過去的周期性特質，但分析師預期，隨著獲利穩定性改善，差距將會縮小。

記憶體產業仍面臨風險。產能的迅速擴張最終可能導致供過於求，特別是超大規模雲端服務業者可能放緩 AI 基礎設施投資。此外，來自長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）等大陸業者的競爭日益激烈，也引發了各界對中低階產品長期供應過剩的疑慮。

《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）說：「這無疑是一個超級周期，但不代表不會有起伏。即使長期合約能平抑部分波動，資料中心業務本身仍會有本身的周期循環。」