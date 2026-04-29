Fed決議幾乎底定 鮑爾記者會關注目光完全集中在一個人身上

聯準會（Fed）台北時間周四凌晨宣布決策，會後主席鮑爾也將主持他可能是他任內最後一場記者會。由於聯邦公開市場操作委員會（FOMC）幾乎肯定會維持利率不變，這次的焦點將完全轉向鮑爾。

除非出現意外，否則美國總統川普指定的主席接班人選華許將在 5 月鮑爾任期屆滿後上任。

經濟學家認為，鮑爾擋下川普要求降息的壓力，加上理事庫克還在跟總統打法律戰，可能反而成了華許人事案在參院過關的擋箭牌。

針對這些法律攻擊，前白宮經濟顧問哈伯德（Glenn Hubbard）說：「我看情況算是利空出盡了。」

鮑爾記者會的關注重點是他本人

鮑爾會後記者會通常是市場密切關注的焦點，但這次與其說是未來政策指引，不如說是這位Fed主席的告別演說。

儘管如此，美國司法部徹銷對鮑爾的調查可能仍不足以讓他同意按歷任Fed主席卸任時的傳統，一併辭去理事一職。鮑爾3月Fed會後記者會上已表明，他將繼續留任理事（任期於 2028 年 1 月屆滿），至少要等到因Fed總部大樓翻修工程對他的調查在「公開透明且蓋棺論定」的情況下「徹底結束」。

發起調查的美國聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）已將調查移交給Fed監察長辦公室，此舉在政治上為華許的人事案排除障礙。但皮羅上周仍表示，一旦「事實證明有其必要，她將毫不猶豫地重啟刑事調查」。

前堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）說：「只有主席本人才知道，什麼樣的情況才是他（卸任理事職位）的門檻。」

前紐約聯邦準備銀行分析師、現任 Mutual of America Capital Management 經濟和固定收益研究副總裁騰普曼（Jerry Tempelman）說：「如果鮑爾續任，我也許會試著從他在記者會的言談中解讀弦外之音。但考慮到華許很可能上任，所有的相關用語等等，重要性或許會大打折扣。」

通膨仍是重頭戲

周三決議所處的經濟大環境，是能源價格居高不下。通膨率已連續五年高於 2% 的目標，勞動市場雖然疲軟，但尚未陷入困境。這並非寬鬆政策的條件，至少目前還不是。

前Fed副主席佛格森告訴 CNBC：「就雙重職責而言，他們會說勞動市場大致穩定；但在通膨職責方面，通膨率仍卡在3%，還有許多工作要做。我猜他們會說：我們會按兵不動一段時間，看看情況如何發展。」

從溝通的角度來看，騰普曼預料Fed會把焦點放在通膨。根據Fed偏好的指標，最近剔除食物與能源後的通膨率為 3%。

原油價格目前在每桶 100 美元左右徘徊，全美汽油平均價格再次飆漲，目前約為每加侖 4.18 美元，這讓Fed的處境更加為難。

儘管Fed官員通常將這類價格急漲視為暫時現象，但他們也對中東衝突若升溫可能帶來的長期影響保持戒心。

騰普曼說：「通膨持續遠高於所有人的預期，也遠高於Fed的目標。大家都預期這是鮑爾主持的最後一場會議。我認為這項決議幾乎沒有不確定性，也就是這次會議將維持貨幣政策不變，從 6 月會議開始，聯準會將由華許主持。」